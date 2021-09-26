محافظ الإسكندرية : الثغر مدينة السياحة والجمال والفن وملتقى الحضارات والثقافات

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الثغر عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة السياحة والجمال والفن وملتقى الحضارات والثقافات، مقدماً التحية باسم الإسكندرية لجميع الفنانين المصريين وضيوف الإسكندرية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس ، فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، والتي تحمل اسم المخرج الكبير "علي بدرخان". جاء ذلك بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، ولفيف من الفنانين بمصر والدول العربية والأوروبية.

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ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على المهرجان، مشيداً بالجهود المبذولة لإظهاره بهذه الصورة المشرفة.

كما وجه الشكر لجميع الوفود العربية والأجنبية التى أصرت على المشاركة رغم الظروف الاستثنائية والإجراءات الإحترازية التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأكد الشريف على ضرورة أن يواصل المهرجان دوره في تحقيق التفاعل الثقافي والفني بين مختلف البلدان فلا يستطيع أحد أن ينكر دور السينما في التعريف والترويج والتقريب بين الشعوب، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الأعمال المبدعة المشاركة في المهرجان.