لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

شارك "مسافر عبر الزمن" مقاطع جديدة عبر تطبيف TIKTOK ليثبت بها أنه آخر إنسان على وجه الأرض بعد حدوث انقراض جماعي.

صوّر خافيير، الذي يقول أنه عالق في عام 2027، شوارع مهجورة في إسبانيا تصطف على جانبيها السيارات والمباني ولكن لا يوجد أشخاص.

كما يظهر خافيير في مقاطع الفيديو التي نشرها عبر تطبيق TikTok وهو يمشي بالقرب من الشقق وملاعب للأطفال دون رؤية أحد.

وكتب فوق المقاطع: "اليوم 219 وحدي في العالم"، كما ظهر مقطع آخر غريب تم تصويره بطائرة بدون طيار ويظهره يقف وحيدًا على الشاطئ.

شارك Javier مقاطع الفيديو مع 6.4 مليون متابع على TikTok هذا الأسبوع، مما ترك الجميع في صدمة من واقعية المقاطع.

نشر خافيير الذي يحمل اسم unicosobreviviente (الناجي الوحيد)، أول مقطع فيديو له في 13 فبراير الماضي، مدعيًا أن العالم مهجور.

علق خافيير على مقطع الفيديو الخاصة به: "لقد استيقظت للتو في المستشفى ولا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث، كل الشوارع والأسواق فارغة،، إنني عالق هنا".

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