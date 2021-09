لم يتعمد الانتحار.. الشرطة تكشف سبب وفاة الممثل الشهير مايكل ويليامز

كشفت الشرطة الأمريكية لغز وفاة الممثل الأمريكي الشهير مايكل ويليامز بعد مرور ما يقرب من شهر من العثور عليه في شقته بنيويورك، بحسب موقع “إندبندنت”.

وقالت الجهات المتخصصة إن سبب وفاة مايكل كينيث ويليامز الذي يبلغ من العمر 54 عاما، هو تناول جرعة زائدة من المخدرات عن طريق الخطأ.

أصيب مايكل ويليامز بحالة تسمم حاد نتج عنها الوفاة مباشرة، بعد تعاطيه مزيجا من الكوكايين والهيروين والفنانيل والفلور.

تسببت وفاة مايكل ويليامز في حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وعالم الترفيه، وحرص زملائه على وداعه بكلمات مؤثرة عبر السوشيال ميديا وفي جنازته.

مشوار مايكل كينيث ويليامز

ويعد مايكل كينيث ويليامز واحدا من نجوم المسلسلات التلفزيونية الأمريكية، وترشح لنيل جائزة الإيمي حوالي 5 مرات في تاريخه.

كان مايكل كينيث ويليامز واحدا من أبطال فيلم 12 Years a Slave الحائز على ثلاث جوائز أوسكار عام 2014.

وشارك مايكل كينيث ويليامز أيضا في عدد من مسلسلات منصة HBO مؤخرا، أبرزها The Wire وBoardwalk Empire.

كان آخر أعماله التي شارك فيها هو المواسم الأربعة لمسلسل الرسوم المتحركة F Is for Family الذي يعرض على منصة “نتفليكس”.

وكان أحد أبطال المسلسل القصير الشهير When They See Us الذي يعرض أيضا على منصة نتفليكس وترشح للعديد من الجوائز وتمكن من حصد جائزتي إيمي.

خسر الممثل الأمريكي الراحل مايكل كينيث ويليامز فرصته في الفوز بجائزة إيمي بعد رحيله المفاجيء بداية الشهر الحالي.

ترشح مايكل كينيث ويليامز لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي عن دوره في مسلسل Lovecraft Country، لكن الجائزة كانت من نصيب توبياس مينزيس عن مسلسل The Crown.