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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد مركز طب الأسرة في شلشلمون بمنيا القمح

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز طب الأسرة بقرية شلشلمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمحاسب محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك للوقوف على مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين عليه.

أوضح محافظ الشرقية أن زيارته للمركز تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة بنطاق المحافظة.

طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بدراسة إمكانية التوسع في خدمة الأخصائي والعيادات الخارجية بمركز طب الأسرة وإضافة خدمات طبية جديدة والتنسيق مع المجتمع المدني لتدعيمه بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة. 

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وخلال زيارته للمركز حرص محافظ الشرقية علي متابعة أعمال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وكذلك وكذلك الفرق الطبية لحملة معا نطمئن.. والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لتقدم خدمة علاجية مميزة للمرضي والمترددين عليها.

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