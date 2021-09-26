في عمر الـ ٢١ سنه .. العملاق هالاند يتفوق على ميسي ورونالدو

تفوق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بروسيا دورتموند على الثنائى البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتينى ليونيل ميسي فى تسجيل الأهداف بعمر الـ ٢١ عاما.

العملاق هالاند يعتبر ماكينة أهداف غزيرة نجح رغم عمره الذى لا يتخطى الـ ٢١ عاما فى التفوق على رونالدو وميسي بالتسجيل فى شباك المنافسين.

صدى البلد يرصد بالأرقام عدد اهداف هالاند وميسي ورونالدو فى عمر ال ٢١ عاما:

ليونيل ميسي في عمر الـ21

نجح اسكورة الكرة الأرجنتينية ونجم باريس سان جيرمان الحالي فى تسجيل 36 هدفاً وهو فى عمر الـ ٢١ عاما.

كريستيانو رونالدو في عمر الـ21

الدون رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أحرز 51 هدفاً وهو فى عمر ال ٢١ ربيعا.

إيرلينج هالاند في عمر الـ21

سجل العملاق هالاند خلال مسيرته بقميص فريق بروسيا دورتموند الألماني فى عمر الـ ٢١ عاما 154 هدفا.

يذكر أن إيرلينج هالاند صاحب ال 21 عامًا سجل في مسيرته حتى الآن 11 هاتريك رفقة فريقه بروسيا دورتموند بمختلف المسابقات المحلية والدولية.

وحطم النرويجي ايرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند رقم الانجليزى واين روني صاحب الـ 10 هاتريك فى مسيرته الكروية.

كما تفوق نجم بروسيا دورتموند ايرلينج هولاند على الكاميروني صامويل إيتو صاحب الـ 9 هاتريك والاسباني فيرناندو توريس بـ 8 هاتريك.

وتألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند في موسم 2021/22 حيث أحرز بقميص بوروسيا دورتموند 8 أهداف و 3 تمريرات حاسمة في 6 مباريات

مع منتخب النرويج سجل 5 أهداف في 3 مباريات

أحرز هالاند 13 هدفًا و 3 تمريرات حاسمة في 9 مباريات.

نجح ايرلينح هالاند فى تسجيل 68 هدفا في 67 مباراة مع بروسيا دورتموند الألماني.

المهاجم النرويجي وصل إلى الهدف رقم 21 له في دوري أبطال أوروبا خلال 17 مباراة فقط

إيرلينج هالاند أصبح ثانيًا في صدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المسابقة منذ بداية موسم 2019/2020 بـ 21 هدفًا خلف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بـ 22 هدفًا.