عبير صبرى تخطف أنظار جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة عبير صبرى فيديو لها من خال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل معها عدد كبير من متالبعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

مشاء الله - قمر - ربنا يحفظك

شاركت عبير صبري في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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