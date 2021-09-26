عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : افتتاح طريق الكباش حدث عالمي يروج للسياحة المصرية

النائب بهاء أبوالحمد
النائب بهاء أبوالحمد عضو مجلس النواب

قال النائب بهاء أبوالحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن هناك زيادة ملحوظة في نسبة الإشغالات بالفنادق والمنشأت السياحية حيث يرجع الفضل في ذلك إلي قيام القيادة السياسية بعدد من الإجراءات التي ساهمت علي الوصول إلي مرحلة جيدة توضح بدء عودة السياحة المصرية لمعدلاتها الطبيعية.

 

وأضاف " أبوالحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة عملت علي رفع كفاءة المطارات والمواني من خلال تشديد الإجراءات الأمنية والإحترازية لفيروس كورونا التي من شأنها إعطاء رسالة للسائح بمدي الأمان التي تتمع به الدولة أي صورة ذهنية إيجابية ، معقبا " ده بيخلي السياح يكونوا ثقة كبيرة فينا ويزورا مصر أكثر من مرة".

 

وعن إفتتاح طريق الكباش، أكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أنه بالطبع سيكون حدث عالمي يضاهي فعالية موكب المومياوات التي تم إطلاقها منذ بضعة أشهر، ويأتي إستمرارا لتفيذ بنود خطة الدولة في الترويج للسياحة المصرية بشكل يبهر العالم.

 

واختتم النائب حديثه، قائلا : كما تعمل وزارة السياحة والأثار علي قدم وساق فيما يخص الدعاية والترويج لمزارات السياحة الشاطئية والمعالم الأثرية لا سيما الكائنة في الأماكن غير المشهورة.

 

ويشار إلي أن منظمة السياحة العالمية حددت يوم السياحة العالمي 2021 يومًا للتركيز على السياحة من أجل النمو الشامل، وهو يوم الاحتفال العالمي الذي يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

السياحة المطارات افتتاح طريق الكباش الإجراءات الأمنية فيروس كورونا

ترشيحاتنا

نادي القضاة السوداني يعلن تعليق عمل جميع المحاكم في البلاد

رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

الدينار الكويتى الأعلى سعرا.. تعرف على أسعار العملات العربية في ختام اليوم الأحد

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها وحماتها ؟ الإفتاء تجيب

وزير سعودي يتعرض لحادث مروع في إيطاليا

تبدأ بـ160 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارة من شانجان 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. مجلس النواب يستعد لحسم الجدل بشأن قانون الإيجار القديم

سر سفر كيروش مدرب منتخب مصر المفاجىء إلى البرتغال

السعودية تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئات

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ