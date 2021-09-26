برلماني : افتتاح طريق الكباش حدث عالمي يروج للسياحة المصرية

قال النائب بهاء أبوالحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن هناك زيادة ملحوظة في نسبة الإشغالات بالفنادق والمنشأت السياحية حيث يرجع الفضل في ذلك إلي قيام القيادة السياسية بعدد من الإجراءات التي ساهمت علي الوصول إلي مرحلة جيدة توضح بدء عودة السياحة المصرية لمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف " أبوالحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة عملت علي رفع كفاءة المطارات والمواني من خلال تشديد الإجراءات الأمنية والإحترازية لفيروس كورونا التي من شأنها إعطاء رسالة للسائح بمدي الأمان التي تتمع به الدولة أي صورة ذهنية إيجابية ، معقبا " ده بيخلي السياح يكونوا ثقة كبيرة فينا ويزورا مصر أكثر من مرة".

وعن إفتتاح طريق الكباش، أكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أنه بالطبع سيكون حدث عالمي يضاهي فعالية موكب المومياوات التي تم إطلاقها منذ بضعة أشهر، ويأتي إستمرارا لتفيذ بنود خطة الدولة في الترويج للسياحة المصرية بشكل يبهر العالم.

واختتم النائب حديثه، قائلا : كما تعمل وزارة السياحة والأثار علي قدم وساق فيما يخص الدعاية والترويج لمزارات السياحة الشاطئية والمعالم الأثرية لا سيما الكائنة في الأماكن غير المشهورة.

ويشار إلي أن منظمة السياحة العالمية حددت يوم السياحة العالمي 2021 يومًا للتركيز على السياحة من أجل النمو الشامل، وهو يوم الاحتفال العالمي الذي يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.