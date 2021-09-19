عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاطف عبد اللطيف : رفع مصر من القائمة الحمراء ببريطانيا يشجع دول اوروبا للسياحة بمصر

خلال اكتوبر المقبل.. مسافرون: انتعاشة مرتقبة للسياحة الانجليزية إلى مصر

السياحة بشرم الشيخ
السياحة بشرم الشيخ

أشاد مستثمرو السياحة في جنوب سيناء بقرار عودة رحلات الطيران البريطانية من جديد خلال سبتمبر الجاري الى المدن السياحية بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

 

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى وجنوب سيناء إن بريطانيا من أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر يصل الى مصر اكثر من مليون سائح تقريبا سنويا قبل الجائحة.

 

وأكد عبداللطيف  ان عودة السياحة الروسية والالمانية بعد توقف دام لسنوات وما تم اتخاذه من اجراءات في مصر بخصوص تأمين المطارات والتعامل الاحترافي مع أزمة كورونا كل هذا شجع السوق الانجليزي على العودة وأنه أصبح لا مبرر لوضع مصر على القائمة الحمراء.

 

وأضاف عبد اللطيف أن المنتجعات السياحية المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال التدفقات السياحية من كل مكان فى العالم ولاسيما من أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل السوق الألمانية والروسية والانجليزية.

 

وأشار رئيس جمعية مسافرون  إلى ان أعداد السياح سترتفع بشكل كبير إلى مصر عقب عودة الاسواق التقليدية من جديد لمصر مثل روسيا والمانيا وبريطانيا بالاضافة الى باقي الاسواق التي تفضل زيارة مصر مثل الاوكران والبيلاروس والعرب مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد أيضا التركيز على الاسواق الآمنة من تداعيات كورونا خاصة السوقين العربية وأوربا الشرقية.

 

وأضاف ان مصر من الدول التي تعاملت بمهارة مع جائحة كورونا طوال الفترة الماضية.

 

وتوقع عاطف الاقبال من الإنجليز سريعا على طلب زيارة مصر وارتفاع نسب الحجوزات بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة في ظل تسهيلات بريطانيا لمسافريها وعدم احتياج الأشخاص الملقحين إلى اختبار كورونا أو الحجر الصحي قبل العودة الى بريطانيا.

 

يذكر ان بريطانيا كانت قد أوقفت رحلات الطيران الى مصر عقب جائحة كورونا وتم وضع مصر على قائمتها الحمراء رغم عودة أغلب الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل روسيا وأوكرانيا وإسبانيا ودول الخليج العربى وقررت عودة الرحلات من جديد بداية من ٢٢ سبتمبر الجاري.


اقرا ايضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الاردنية والعراقية 

السياحة بشرم الشيخ

FB_IMG_1632042395466
FB_IMG_1632042395466
جمعية مسافرون انتعاشة البريطانية الحركة السياحة الحمراء

ترشيحاتنا

سعر رينو ميجان موديل 2021 في المغرب

بوتفليقة يواري الثرى مع أبطال حرب الاستقلال دون نظرة أخيرة

عمرو دياب يحيي حفل إطلاق مشروع White 14 بالعاصمة الإدارية لشركة أم بي جي

هونر تطلق رسمياً هاتفها الذكي Play 20 Pro.. سعر ومواصفات

بعد استجواب النيابة | أهالي طفلي الحوامدية معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالة

شاهد| المرأة الأفغانية تنتفض في وجه طالبان.. احتشاد النساء الأفغانيات للمطالبة بحقوقهن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

على رأسهم الننى ومرموش وصلاح.. كيروش يعلن أسماء محترفي منتخب مصر لمواجهتى ليبيا

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

الوجه الآخر للحركة..عناصر طالبان يمتطون "العوامة الوزة" بالأسلحة|شاهد

فيديو

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ