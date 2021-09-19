خلال اكتوبر المقبل.. مسافرون: انتعاشة مرتقبة للسياحة الانجليزية إلى مصر

عاطف عبد اللطيف : رفع مصر من القائمة الحمراء ببريطانيا يشجع دول اوروبا للسياحة بمصر

أشاد مستثمرو السياحة في جنوب سيناء بقرار عودة رحلات الطيران البريطانية من جديد خلال سبتمبر الجاري الى المدن السياحية بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى وجنوب سيناء إن بريطانيا من أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر يصل الى مصر اكثر من مليون سائح تقريبا سنويا قبل الجائحة.

وأكد عبداللطيف ان عودة السياحة الروسية والالمانية بعد توقف دام لسنوات وما تم اتخاذه من اجراءات في مصر بخصوص تأمين المطارات والتعامل الاحترافي مع أزمة كورونا كل هذا شجع السوق الانجليزي على العودة وأنه أصبح لا مبرر لوضع مصر على القائمة الحمراء.

وأضاف عبد اللطيف أن المنتجعات السياحية المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال التدفقات السياحية من كل مكان فى العالم ولاسيما من أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل السوق الألمانية والروسية والانجليزية.

وأشار رئيس جمعية مسافرون إلى ان أعداد السياح سترتفع بشكل كبير إلى مصر عقب عودة الاسواق التقليدية من جديد لمصر مثل روسيا والمانيا وبريطانيا بالاضافة الى باقي الاسواق التي تفضل زيارة مصر مثل الاوكران والبيلاروس والعرب مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد أيضا التركيز على الاسواق الآمنة من تداعيات كورونا خاصة السوقين العربية وأوربا الشرقية.

وأضاف ان مصر من الدول التي تعاملت بمهارة مع جائحة كورونا طوال الفترة الماضية.

وتوقع عاطف الاقبال من الإنجليز سريعا على طلب زيارة مصر وارتفاع نسب الحجوزات بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة في ظل تسهيلات بريطانيا لمسافريها وعدم احتياج الأشخاص الملقحين إلى اختبار كورونا أو الحجر الصحي قبل العودة الى بريطانيا.

يذكر ان بريطانيا كانت قد أوقفت رحلات الطيران الى مصر عقب جائحة كورونا وتم وضع مصر على قائمتها الحمراء رغم عودة أغلب الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل روسيا وأوكرانيا وإسبانيا ودول الخليج العربى وقررت عودة الرحلات من جديد بداية من ٢٢ سبتمبر الجاري.



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