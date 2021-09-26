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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاون وزير الري:80 مليار جنيه تكلفة مشروع تبطين الترع في المحافظات..فيديو

تبطين الترع
تبطين الترع

قال المهندس محمد عمر مكرم معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، أن الوزارة قامت بالعمل بناء علي استراتيجية معينة تم وضعها من فترة وهي قائمة علي 4 محاور منها تنقية وتحسين المياه و ترشيد الاستهلاك وتهيئة البيئة المناسبة وتنمية الموارد المائية المتاحة ومحاولة الاستفادة منها .


وأضاف عمر مكرم خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن مشروع الدلتا الجديدة قائم علي مياه الصرف الزراعية والصحي لمدينة الإسكندرية ، لافتا إلي أن مصر أكبر دولة يمكنها الاستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة بنسبة تصل إلي 90 % .


وأوضح عمر مكرم ، أن ترشيد استهلاك المياه يعتمد علي مشروع تأهيل وتبطين الترع والذى تعمل الوزارة علية الآن في أكثر من 20 محافظة ونفذنا حتي الأن 2700 كيلو تأهيل ترع ومن المستهدف الانتهاء من 20 الف كيلو حتي عام 2024 .


وتابع عمر مكرم ، أن تكلفة مشروع تبطين الترع في جميع محافظات مصر بلغ نحو 80 مليار جنيه ، مشيرا إلي أن وزارة الري مسؤوليتها توفير كميات المياه اللازمة للزراعة ووزارة الزراعة دورها تحديد المساحات التي يمكن زراعتها .

 

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