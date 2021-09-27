5ص.. تحطم برج كنيسة بسبب سيل الحمم البركانية بأسبانيا.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو، لمشاهد تحبس الأنفاس، تظهر لحظة تحطم برج كنيسة؛ بسبب سيل الحمم البركانية في جزيرة "لا بالما" الإسبانية.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن بثا تلفزيونا محليا في جزر الكناري، رصد مشاهد صادمة من مدينة تودوك جنوب غرب جزيرة لا بالما، حيث تحطم برج كنيسة محلية؛ بعد وصول سيل الحمم البركانية إليها.

وأوضحت أن وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن الحمم البركانية دمرت حتى الآن أكثر من 430 مبنى وأدت إلى إجلاء أكثر من 6000 شخص في لا بالما، وذلك منذ بدء ثوران بركان "كومبري فييخا" الأحد الماضي 19 سبتمبر.