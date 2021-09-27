قتلتهم ومشيت في جنازتهم.. سيدة تدس السم لأزواجها في الطعام

ألقت الشرطة اليابانية القبض على سيدة بالغة من العمر 70 عاما، و ذلك بعد وفاة زوجها الرابع مسموما و هو الذي أثار الشكوك ضدها .

و بحسب ما ورد في “ سي إن إن"، فإن سيدة يابانية في العقد السابع من عمرها، قامت بقتل ثلاث رجال بنفس الطريقة و لكن قتلها لزوها الرابع دفع الشرطة للتحقيق في الأمر و هو ما دفعهم لإجراء تحريات و فتح القضايا و الملفات الخاصة بالسيدة .

وفقا لما نشرته وسائل الإعلام اليابانية، و التي لقبت السيدة كاكاهي البالغة من العمر 74 عاما بلقب “المرأة السوداء”، و ذلك بعدما كشفت التحقيقات أنها تعمدت قتل أزواجها الثلاث لترثهم و كانت تقتلهم بنفس الطريقة و لكن تختار الوقت المناسب لدس السم فقد يحتاج الأمر لشهور تارة، و تارة آخرى يحتاج لسنوات .

قتلت السيدة زوجها الأول من خلال دس السم في طبق الطعام أثناء تناوله وجبة الغداء، و لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المستشفى و التي حضرت إلى المنزل سريعا و أكدت لها أنه توفى و لا يحتاج للنفل إلى المستشفى .

اما عن الزوج الثاني، فقد علمت أنه يتناول مكملات غذائية، فقد قامت بدس السم في المكملات الغذائية التي يتناولها ، و توفى بعد ذلك الحادث بأسبوعين .

لم تلبث السيدة بعد وفاة زوجها الثاني، ليجدها الأهل و الجيران تتزوج للمرة الثالثة، و قامت أيضا بتسميمه ووضع السم في الطعام و عرض الأطباء عليها ان يقوموا بجلسات كهربائية لإنعاش قلبه إلا أنها منعتهم بحجة أنها كانت تخاف على حياته و توفى بعدها بأيام .

، أما المرة الأخيرة التي أثارت الشكوك، بدأت الشرطة تفتح النار على تلك السيدة بعد وفاة زوجها الرابع و الاخير و البالغ من العمر 75 عاما، و تأكدت الشرطة من قتلها لأزواجها الثلاث بنفس الطريقة .

