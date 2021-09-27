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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتلتهم ومشيت في جنازتهم.. سيدة تدس السم لأزواجها في الطعام

صدى البلد

ألقت الشرطة اليابانية القبض على سيدة بالغة من العمر 70 عاما، و ذلك بعد وفاة زوجها الرابع مسموما و هو الذي أثار الشكوك ضدها .

و بحسب ما ورد في “ سي إن إن"، فإن سيدة يابانية في العقد السابع من عمرها، قامت بقتل ثلاث رجال بنفس الطريقة و لكن قتلها لزوها الرابع دفع الشرطة للتحقيق في الأمر و هو ما دفعهم لإجراء تحريات و فتح القضايا و الملفات الخاصة بالسيدة .

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وفقا لما نشرته وسائل الإعلام اليابانية، و التي لقبت السيدة  كاكاهي البالغة من العمر 74 عاما  بلقب “المرأة السوداء”، و ذلك بعدما كشفت التحقيقات أنها تعمدت قتل أزواجها الثلاث لترثهم و كانت تقتلهم بنفس الطريقة و لكن تختار الوقت المناسب لدس السم فقد يحتاج الأمر لشهور تارة، و تارة آخرى يحتاج لسنوات .

قتلت السيدة زوجها الأول من خلال دس السم في طبق الطعام أثناء تناوله وجبة الغداء، و لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المستشفى و التي حضرت إلى المنزل سريعا و أكدت لها أنه توفى و لا يحتاج للنفل إلى المستشفى .

اما عن الزوج الثاني، فقد علمت أنه يتناول مكملات غذائية، فقد قامت بدس السم في المكملات الغذائية التي يتناولها ، و توفى بعد ذلك الحادث بأسبوعين .

لم تلبث السيدة بعد وفاة زوجها الثاني، ليجدها الأهل و الجيران تتزوج للمرة الثالثة، و قامت أيضا بتسميمه ووضع السم في الطعام و عرض الأطباء عليها ان يقوموا بجلسات كهربائية لإنعاش قلبه إلا أنها منعتهم بحجة أنها كانت تخاف على حياته و توفى بعدها بأيام .

، أما المرة الأخيرة التي أثارت الشكوك، بدأت الشرطة تفتح النار على تلك السيدة بعد وفاة زوجها الرابع و الاخير و البالغ من العمر 75 عاما، و تأكدت الشرطة من قتلها لأزواجها الثلاث بنفس الطريقة . 
 

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