عاملة بمدرسة: هخلص البرنامج وهفضل صاحية للصبح علشان الشغل

قالت أم محمد عاملة بمدرسة في بورسعيد، إنها تقدس عملها وتحترمه، متابعة أن فكرة أني مروحش الشغل صعبة.. إزاي اسيب شغلي؟".



وتابعت: "أنا هخرج من البرنامج هفضل صاحية للصبح علشان أفتح باب المدرسة.. لازم أفتح المدرسة وأنا المسئولة عنها".



واستطردت “أم محمد” خلال حوارها ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية: "الكل يتعامل معي باحترام.. أنا بحب المدرسة ولو فيه حاجة اتكسرت فيها أعيط عشانها".



وروت " أم محمد" عاملة بمدرسة في بورسعيد، تفاصيل عملها لأكثر من 55 عاما، متابعة: "أنا بشتغل بقالي 55 سنة، وبحب شغلي وبحب معاملة الناس ليا في المدرسة".





وأضافت: "أعمل منذ 55 عاما ولم أشعر بالملل أبدا، متابعة: "أنا ببقى زعلانه يوم الجمعة عشان إجازة..المدرسة دي حياتي".



وأكملت: "لو قعدت من الشغل بحس أن ممكن يحصلي حاجة واتعب".



