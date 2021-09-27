بصلي الفجر وأروح المدرسة.. أم محمد تروي تفاصيل عملها لمدة 55 سنة بالمدرسة



قالت أم محمد، عاملة بـ أحد مدارس بورسعيد، إنها تتابع الطلاب والمعلمين عن كثب، متابعة:" بطلع أشوف الفصول والمدرسين وأعرف مين اللي بيشتغل ومين لا".



واستطردت “أم محمد” خلال حوارها ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية:،" أنا بصحى الساعة 3 الفجر عشان استعد للمدرسة..أنا بصلي الفجر وبنزل عشان أوصل للمدرسة الساعة 5 ونص الفجر".



فيما وروت " أم محمد" عاملة بمدرسة في بورسعيد، تفاصيل عملها لأكثر من 55 عاما، متابعة:" أنا بشتغل بقالي 55 سنة، وبحب شغلي وبحب معاملة الناس ليا في المدرسة".



وأكملت " أم محمد" عاملة بمدرسة في بورسعيد، أن :" لو قعدت من الشغل بحس أن ممكن يحصلي حاجة واتعب".



وأكملت:" يوم ما الرئيس السيسي نجح كنت في قمة سعادتي..كنت بزغرط يومها"، مسترسلة:" يوم الانتخابات خلصت شغلي وروحت انتخبته".

وتابعت:" أنا ببقى فرحانه وأنا بتفرج على السيسي في التلفزيون..أنا معايا كل صور السيسي من وهو في القوات المسلحة".

