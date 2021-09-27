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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزات جبارة.. سعر ومواصفات ساعة هواوى WATCH 3 Pro في الإمارات

سعر ومواصفات ساعة
سعر ومواصفات ساعة هواوى WATCH 3 Pro في الإمارات

تعد ساعة هواوي الذكية WATCH 3 Pro من أفضل الساعات الذكية على الإطلاق، حيث تنافس على أفضل ساعة لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي نظرا لميزاتها الرائعة والغير موجودة في أى ساعة أخر مع سعر مناسب. 


وتتميز ساعة WATCH 3 Pro من هواوي بتتبع ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2 مما يساعد المستخدمين المصابين بفيروس كورونا من مراقبة نسبة الأوكسجين بشكل دوري، مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد. 

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وبحسب شركة هواوي فإن ساعة WATCH 3 Pro تتوفر في دولة الإمارات المتحدة بسعر يبدأ من 1999 درهم إماراتي أى ما يعادل حوالي 8 آلاف و 500 جنيه مصرى. 


وتضم ساعة WATCH 3 Pro تقنية رائعة وهي تقنية eSIM والتي تمنح الساعة اتصال بيانات 4G، مما يضيف دعما لإجراء المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو مباشرة، مع وضع Ultra-Long Lasting لخفض استهلاك الطاقة. 


كما تأتي ساعة هوواي  WATCH 3 Pro الذكية بميزة مقاومة المياه والعوامل الجوية للمساعدة في أثناء ممارسة الغطس والسباحة، كما أنها تحتوى على عدد هائل من التمارين الرياضية.

 

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