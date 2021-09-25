بسرعة شحن خارقة.. سعر ومواصفات عملاق الفئة المتوسطة من هواوي نوفا 9 برو

في الوقت الذي تعاني فيه هواوي من أزمة كبيرة بسبب نقص الإمدادات مما أثر بشكل كبير في إنتاج الشركة الصينية من الهواتف المحمولة لاسيما المتطورة من شبكات الجيل الخامس، كشف عملاق التكنولوجيا الصيني عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية بشبكات الجيل الرابع 4G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت شركة هواوي، عن أحدث أجهزتها من الفئة المتوسطة، والتي تضم هاتفي nova 9 و nova 9 Pro، ويعمل كلا الهاتفين بشبكات الجيل الرابع 4G بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 778G.



شاشة هواوي nova 9 Pro بمعدل تحديث 120 هرتز

يشمل هاتف هواوي nova 9 Pro، على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1236 x 2676 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تحتوي الشاشة على شق عريض لكاميرا التصوير السيلفي.

كاميرا خلفية رباعية بهاتف هواوي nova 9 Pro

يقدم هاتف nova 9 Pro، بكاميرا خلفية رباعية، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا 8 ميجابكسل ذات زاوية عريضة للغاية ووحدتين 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وتتبع العمق، مع كاميرا أمامية مزدوجة بقياس بدقة 32 ميجابكسل لكلا منهما.

سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا 9 برو

سرعة شحن خارقة بهاتف هواوي نوفا 9 برو

يحتوي هاتف nova 9 Pro، بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، ويمتاز بسرعة شحن خارقة تصل إلى 100 وات، تدعى هواوي أن الهاتف يحتاج إلى 20 دقيقة فقط للشحن من 0 إلى 100٪.

هاتف nova 9 Pro يعمل بنظام هارموني ومعالج كوالكوم



يتم تشغيل هاتف هواوي نوفا 9 برو، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 778G 4G، من إنتاج شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف الرائد بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 2.0.

سعر هاتف هواوي نوفا 9 برو

ويتوفر هاتف nova 9 Pro، بأربعة خيارات لونية هي : الأزرق والبنفسجي والأخضر والأسود، مقابل سعر 542 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طراز 8 + 256 جيجابايت مقابل سعر 604 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف و400 جنيه مصري).