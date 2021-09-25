عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسرعة شحن خارقة.. سعر ومواصفات عملاق الفئة المتوسطة من هواوي نوفا 9 برو

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا 9 برو

في الوقت الذي تعاني فيه هواوي من أزمة كبيرة بسبب نقص الإمدادات مما أثر بشكل كبير في إنتاج الشركة الصينية من الهواتف المحمولة لاسيما المتطورة من شبكات الجيل الخامس، كشف عملاق التكنولوجيا الصيني عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية بشبكات الجيل الرابع 4G.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت شركة هواوي، عن أحدث أجهزتها من الفئة المتوسطة، والتي تضم هاتفي nova 9 و nova 9 Pro، ويعمل كلا الهاتفين بشبكات الجيل الرابع 4G بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 778G.

 

هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف nova 9 المتطورة.. سعر ومواصفات

P50 أم Nova 9.. هواوي تخطط لإطلاق منتج جديد في 21 أكتوبر

 


شاشة هواوي nova 9 Pro بمعدل تحديث 120 هرتز

يشمل هاتف هواوي nova 9 Pro، على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1236 x 2676 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تحتوي الشاشة على شق عريض لكاميرا التصوير السيلفي.

 

كاميرا خلفية رباعية بهاتف هواوي nova 9 Pro

يقدم هاتف nova 9 Pro، بكاميرا خلفية رباعية، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا 8 ميجابكسل ذات زاوية عريضة للغاية ووحدتين 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وتتبع العمق، مع كاميرا أمامية مزدوجة بقياس بدقة 32 ميجابكسل لكلا منهما.

Huawei nova 9 Pro
سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا 9 برو

سرعة شحن خارقة بهاتف هواوي نوفا 9 برو

يحتوي هاتف nova 9 Pro، بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، ويمتاز بسرعة شحن خارقة تصل إلى 100 وات، تدعى هواوي أن الهاتف يحتاج إلى 20 دقيقة فقط للشحن من 0 إلى 100٪.

هاتف nova 9 Pro يعمل بنظام هارموني ومعالج كوالكوم
 

يتم تشغيل هاتف هواوي نوفا 9 برو، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 778G 4G، من إنتاج شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف الرائد بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 2.0.

سعر هاتف هواوي نوفا 9 برو

ويتوفر هاتف nova 9 Pro، بأربعة خيارات لونية هي : الأزرق والبنفسجي والأخضر والأسود، مقابل سعر 542 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طراز 8 + 256 جيجابايت مقابل سعر 604 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف و400 جنيه مصري).

Huawei nova 9 Pro
سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا 9 برو
هواوي nova 9 سعر نوفا 9 برو هواوى NOVA 9 PRO نوفا 9 برو مواصفات هاتف Nova 9 Pro سلسلة نوفا 9

موضوعات متعلقة

رغم العقوبات.. هواوي تعمل على طرح تقنية الجيل السادس 6G

يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

في تزايد مستمر.. تحديث HarmonyOS 2 من هواوي يصل إلى 70 مليون مستخدم

هواوي تطلق هاتف Huawei nova 8 رسميا في الإمارات.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

مدرب سموحة: ضربة جزاء بيراميدز وهمية وأين الـ var بمباريات الكأس

أسهل طريقة لقيام الليل وكم عدد ركعاتها ؟

مفهوم جديد من الشاحنات.. هيونداي تكشف النقاب عن ستاريا لود 2022| صور

بسرعة شحن خارقة.. سعر ومواصفات عملاق الفئة المتوسطة من هواوي نوفا 9 برو

طقس اليوم| انخفاض فى درجات الحرارة على كافة انحاء القاهرة الكبرى نهاراً

الأمطار تضرب مدن دمياط.. وغرق الشوارع بسبب انسداد البالوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أخبار الأهلي| غياب طاهر والشحات عن مواجهة إنبي.. 5 لاعبين لن يخصم منهم الـ300 ألف جنيه

وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتلقيح المواطنين "فَوريًّا" 26 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ