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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

P50 أم Nova 9.. هواوي تخطط لإطلاق منتج جديد في 21 أكتوبر

هواوي p50 pro
هواوي p50 pro

حددت شركة هواوي Huawei، موعدا جديدا لإطلاق منتج جديد في فيينا يوم 21 أكتوبر المقبل، حيث سيبدأ حدث الشركة الصينية الذي أعلنت عنه في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت وسط أوروبا.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، سيستضيف حدث هواوي القادم، السيد ديريك يو Mr. Derek Yu، رئيس وسط شرق وشمال أوروبا وكندا، بمجموعة Huawei العالمية لأعمال المستهلكين.

 

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هواوي تشارك ملصق تشويق للإعلان عن الحدث

لم تكشف هواوي، عن اسم المنتج  أو المنتجات، التي تعتزم الإعلان عنها في 21 أكتوبر المقبل، ولكن يظهر الملصق التشويق أو دعوة الحدث الذي شاركته Huawei يتضمن صورة لهاتف ذكي بمنتصفها، مما قد يشير إلى الإطلاق العالمي الأول لسلسلة الشركة الرائدة P50، التي تم الإعلان عنها في الصين شهر يوليو الماضي.

Huawei schedules a new product launch event for October 21
ملصق إعلان هواوي

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الإصدارات العالمية من تشكيلة P50 بهذا الحدث، لأن سلسلة Mate 50 قد تم إلغاؤها هذا العام، ومع ذلك، قد يشهد الحدث أيضا الإعلان الرسمي الدولي الأول لهواتف nova 9، والذي سيتم الكشف عنه في 23 سبتمبر في الصين.

وتضم سلسلة هواوي P50، إصدارين فقط هما P50 و P50 Pro، كلاهما يتميز بكاميرات أساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، ولكن سيأتي الإصدار العادي بمعالج كوالكوم من Snapdragon 888، في حين أن طراز الـ Pro يتم تشغيله بواسطة معالج Kirin 9000.

وعن سلسلة هواوي Huawei Nova 9، سوف تنطلق بشاشة من نوع OLED، ذات معدل تحديث عال يبلغ 90 أو 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما ستدعم تقنية الشحن فائقة السرعة.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن سلسلة هواوي Huawei Nova 9، ستستخدم معالج ثماني النواة من نوع Kirin 990E، والتي تعمل بسرعة تصل إلى 2.86 جيجا هرتز ومسرع رسوميات من نوع Mali-G76.

وستحزم تشكيلة هواتف هواوي Huawei Nova 9، بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية  الشحن السريع بقدرة 66 وات.

هواوي منتج جديد إطلاق اوروبا Huawei شركة هواوي

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