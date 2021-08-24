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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزات طبية ورياضية فائقة

عملاقة الساعات الذكية من هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro.. سعر ومواصفات

ميزات لا حصر لها
ميزات لا حصر لها مع هواوي WATCH 3 Pro عملاقة الساعات الذكية

يعتبر العام الحالي لشركة هواوي الصينية من أصعب الأعوام التي مرت بها الشركة على الإطلاق فقد العام الحالي هو الأكثر خسارة لها كما تأخر فيه إطلاق عدد من الهواتف المهمة، إلا أن شركة هواوى استطاعت أن تطلق ساعة ذكية بميزات طبية فاقت التوقعات. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro تتمتع بميزات طبية إلى جانب الميزات الرياضية بسعر متوسط للمستخدمين، حيث تقوم بتتبع ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2 مما يساعد المستخدمين المصابين بفيروس كورونا من مراقبة نسبة الأوكسجين بشكل دوري. 

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ولاتقتصر الميزات الطبية في ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro لهذا الحد وإنما تحتوي على مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد على مدار الساعة، مع تتبع عوامل الإجهاد والنوم واكتشاف المشكلات الصحية. 


أما الميزات الرياضية التي تأتي بها ساعة هوواي  HUAWEI WATCH 3 Pro هي مقاومة المياه والعوامل الجوية للمساعدة في أثناء ممارسة الغطس والسباحة، كما أنها تحتوى على عدد هائل من التمارين الرياضية. 


وإلى جانب الميزات الطبية و الرياضة هناك عدد هائل من الميزات التقنية مثل احتوائها على جهاز استقبال GPS  واستشعارات لمسية عالية الدقة للاستجابة السريعة. 


وتضم الساعة تقنية رائعة وهي تقنية eSIM والتي تمنح الساعة اتصال بيانات 4G، مما يضيف دعما لإجراء المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو مباشرة، مع وضع Ultra-Long Lasting لخفض استهلاك الطاقة. 

 

سعر ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH 3 Pro


و تتوفر حاليا ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH 3 Pro الجديدة، حاليا للبيع في الكويت وقريبا في الإمارات مقابل سعر يبدأ من 119.900 دينار أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري.
 

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