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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

هواوي توفر أفضل عروض لاب توب في السعودية مع موسم العودة للمدارس.. سعر ومواصفات

هواوي توفر أفضل عروض
هواوي توفر أفضل عروض لاب توب في السعودية مع موسم المدارس

قامت شركة هواوي في المملكة العربية السعودية بتوفير عدد من العروض على أجهزة اللاب توب بالتزامن مع موسم عودة الطلاب للمدرسة، وتمثل العروض دعم ومساعدة للطلاب للاستعداد بشكل أفضل للعام الدراسي الجديد.      


وبحسب موقع Algulf فإن عروض هواوي لموسم العودة إلى المدرسة 2021 متمرة حتى 12 سبتمبر القادم، وتشمل مجموعة من الخصومات والعروض والهدايا الرائعة مع أجهزة اللاب توب من نوع HUAWEI MatePad و HUAWEI MateBook . 

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وتتضمن قائمة العروض لموسم العودة إلى المدرسة لهذا العام عروضًا خاصة لأجهزة HUAWEI MateBook D 15 بمعالج Intel i3 ومعالج Intel i5 ولاب توبHUAWEI MateBook X و كذلك HUAWEI MateBook X Pro إلى جانب HUAWEI MatePad Pro بقياس 12.6 بوصة، وكذلك HUAWEI MatePad بمقاس 11 بوصة.  

 

وبالنسبة للاب توب جهاز HUAWEI MateBook D15 معالج Intel i5 فسيتوفر بسعر 2600 ريال سعودي أى ما يعادل حوالي 11 ألف جنيه.

 

أما جهاز لاب توب HUAWEI MateBook D15 بمعالج Intel i3 يتوفر بمبلغ 2300 ريال سعودي أى ما يعادل حوالي 9600 جنيه مصري.

ويأتي جهاز لاب توب HUAWEI MateBook X Pro بأحدث معالجات Intel i7 و i5 من الجيل العاشر وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce MX250 التي تعمل على ذاكرة 2 جيجا بايت GDDR5 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت، يتميز الجهاز بمظهر نحيف ويزن ما يزيد قليلاً عن 1 كجم ، مع شاشة Ultra FullView بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 91٪ ، مع سعر 5250 ريال سعودى أى حوالي 22 ألف جنيه مصرى. 


أما جهاز لاب توب HUAWEI MateBook X بنفس القوة تقريبًا بهيكله النحيف والأنيق ووزنه الخفيف الذي يبلغ 1 كجم، يحتوي على بمعالج Intel Core i5 من الجيل العاشر وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت للحصول على أداء قوي، وبسعر 5000 ريال سعودي أى حوالي 21 ألف جنيه مصرى. 
 

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