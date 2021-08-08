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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتقنية 5G.. هواوي: إطلاق هاتف Huawei P50 Pro في هذا الموعد

هواوي تكشف عن إطلاق
هواوي تكشف عن إطلاق جديد لهاتف Huawei P50 Pro في هذا الموعد

بعد طول انتظار خرجت، منذ أيام، عملاق التكنولوجيا الصينية شركة هواوي بهواتفها الرائدة HUAWEI P50 والتي تعسرت الشركة في إطلاقها منذ فترة بسبب ما تعانيه جراء العقوبات الاقتصادية، ولكن لم تسر الأمور على ما يرام، فقد أطلقت الشركة الهواتف بتقنية الجيل الرابع 4G، ولم تطلقها بتقنية الجيل الخامس 5G . 


ورغم  أن شركة هواوي هي أكبر شركة فى العالم تقوم بتصنيع شبكات 5G  إلا أنها لم تقم بإطلاق هواتف HUAWEI P50 بتقنية الجيل الخامس 5G ، ولكن كشفت تقارير جديدة أن الشركة ستطلق نسخة جديدة بتقنية 5G من هاتف HUAWEI P50 PRO . 

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وحسب موقع Gizmochina فإن هواوي تعتزم إطلاق هاتفين جديدين من السلسلة وهما P50 PRO و+ P50 PRO في شهر أكتوبر القادم، بتقنية 5G كنوع من التحدي لمواجهة العقوبات الأمريكية التي أدت إلى تراجع أرباح الشركة بشكل واضح . 


وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو بشأن عدم إطلاق هواتف سلسلة P50 بتقنية 5G  أنه أمر مثير للسخرية إذا كنت تأخذ في الاعتبار عدد المرات التي روجت فيها الشركة لشبكة 5G في الماضي ، وهي أيضًا واحدة من أكبر شركات الاتصالات التي تقف وراء تطبيق 5G. 

 
ووفقًا لـ Digital Chat Station ، فإنه سيكون هناك متغير من P50 Pro والذي سيحزم إصدار 5G من معالج Kirin 9000 ، من شركة ميديا تيك  ولكن لن يصدر بمعالج  Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية كما حدث مع الهواتف التي صدرت بتقنية 4G . 


كانت هواوي منذ أيام أطلقت هاتف Huawei P50 Pro بكاميرا بدقة 40 ميجابكسل بالأبيض والأسود، مع عدسة بقياس 26 ملليمتر، وبفتحة عدسة f / 1.6، متصلة بكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة 13 ملليمتر، وبفتحة عدسة f / 2.2، وتدعم الكاميرات أيضا الضبط التلقائي للصورة بالليزر.


ويعمل هاتف Huawei P50 Pro في نسختين، أحدهما يعمل مع معالج Kirin 9000، والثاني مع معالج كوالكوم Snapdragon 888، يدعم كلا الإصدارين اتصال شبكات الجيل الرابع 4G فقط.

هواوي هاتف P50 PRO مواصفات هاتف P50 PRO هواتف هواوى هواتف هواوي بتقنية 5G

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