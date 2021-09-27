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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه الرئيس السيسي بإنشاء 3 مراكز لتدريب الكوادر الطبية يتصدر عناوين الصحف

صدى البلد

 تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.


وأبرزت صحف (الجمهورية) و(الأهرام) و(الأخبار) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تقديرا للدور الهائل الذي اضطلع به «جيش مصر الأبيض» في مواجهة فيروس «كورونا»، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لإنشاء مركز قومي إقليمي متطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر، ووجه بزيادة عدد المراكز إلى 3 مراكز على مستوى الجمهورية لتغطية كل الكوادر العاملة في أركان المنظومة الطبية والصحية، بما يدعم مستوى الرعاية الصحية في مصر، خاصة من خلال الارتقاء بمجال التعليم الطبي والتدريب المهني ورفع كفاءة المهارات التقنية في التخصصات الدقيقة والحرجة.


جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الوزراء والمسئولين المختصين لمتابعة إستراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في مصر.


وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض أهم محاور إستراتيجية دعم صناعة الدواء في مصر، لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية، بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة. 


وقد تم عرض تاريخ تطور صناعة الدواء في مصر عبر التصنيع والإنتاج من خلال مصانع الدواء المتنوعة التي تلبي نحو 80% من احتياجات مصر الأساسية، إلى جانب التصدير للخارج.


ووجه الرئيس بتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء المصرية، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة لتصنيع والإنتاج، وكذلك بلورة خطة متكاملة لتعزيز جهود الدولة في هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية.


وفيما يتعلق بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للجهود الوطنية بالشراكة مع شركة «جريفولز» الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي.


وقد وجه الرئيس بالتدقيق في جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازما، بالتنسيق بين جميع الجهات المصرية المعنية والشركة الإسبانية، بما يساعد على ضمان جدارة الأداء في هذا المشروع الحيوي.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى الموقف الحالي لفيروس «كورونا»، حيث وجه الرئيس في ضوء قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، باتباع أعلى درجات التدقيق في منظومة التطعيمات للطلاب ضد الفيروس، بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب وكل العاملين في المنظومة التعليمية.
ح م ز/م م ر/ع م م

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