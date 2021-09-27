ننشر الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الاثنين ، عن الفئات الممنوعة من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد طبقا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة ، في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان .

وأوضح بيان صحة قنا، بأن الفئات الممنوعة تشمل" الأشخاص أقل من ١٨ عاما ، والحوامل و المرضعات لطفل عمره أقل من ٦ شهور ، كذلك السيدات التى ترغب وتخطط للحمل خلال عام ، بالإضافة إلي الأشخاص الذين سبق لهم وتلقوا أحد التطعيمات فى غضون ١٤ يوما مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية ، و الشخص المصاب بفيروس كورونا فإنه ينبغى تأجيل التطعيم لحين التعافي.



و تابع بيان صحة قنا ، فضلاً عن الأشخاص الذين يعانون فى نفس اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أحد هذه الأعراض مثل" الحمى ، الآم فى العضلات والجسم ، التهاب الحلق ، سعال، فقدان فى حاسة الشم والتذوق، الغثيان و القىء ، ضيق التنفس، احتقان أو سيلان الأنف ، الإسهال، الصداع .



و ناشد اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات و ارتداء الكمامات و الإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد ، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد .



وأضاف الدكتور راجى تاواضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يسهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

و وجه وكيل وزارة الصحة بقنا ، بسرعة توجه المواطنين الذين لم يسجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة إلى الصالة المغطاه بمدينة قنا .