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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا

اجتماع المناطق غير
اجتماع المناطق غير المخططة بقنا

عقدت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الاجتماع الثاني للجنة تسيير خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، و التى تتضمن ٥ مناطق عشوائية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بـ قنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي، و أشرف أنور ، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا ، و وكيل مديرية الطرق والنقل و مسئولي شركة الكهرباء والمصرية للاتصالات و مدير الشئون المالية و الإدارية و مدير إدارة الشئون القانونية و التخطيط العمراني بديوان عام محافظة قنا.

 

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استعرضت السكرتير العام المساعد، الموقف التفيذي الحالي لخطة التطوير، موضحة أنه تم طرح إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي بـ ٥  مناطق غير المخططة بمدينة قنا، كما يجري حالياً أعمال الترسية الخاصة بالمشروع.

 


كما شهد الاجتماع تحرير محضر انضمامي للجهات المعنية بتنفيذ البنية الأساسية، لتفادي أي تحديات قد تعوق أعمال التنفيذ، وعمل بروتوكول تعاون فيما بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق والنقل لرد الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية.

 


يذكر أن محافظة قنا تعمل الآن علي   تطوير خمسة مناطق عشوائية بمدينة قنا هي" منطقة عزبة سعيد و أرض الدقينى، ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة و النحال ، منطقة نواحي الزبيدي و الحصواية و العبابده، ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز ، ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة".

 

تصل تكلفة التطوير إلى ١٨٠ مليون جنيه تشمل أعمال رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق مثل مياه الشرب و الصرف الصحي و رصف الطرق و أعمدة الإنارة و أعمال التشجير و دهان واجهات المنازل لتكون مناطق عمرانية نموذجية بما يتماشى مع توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية و توفير الحياة الآمنة و الكريمة لأهالي تلك المناطق.

اجتماع المناطق غير المخططة بقنا

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قنا التطوير المناطق غير المخططة مناطق عشوائية

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