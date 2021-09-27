السفير الياباني: أولمبيات طوكيو 2020 كانت تاريخية وشهدت مشاركة كبيرة من المصريين

السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، أن اليابان بذلت كل الجهد لإقامة بطولة طوكيو وسط أزمة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع فقد كان هذه الدورة تاريخية.



وأضاف ماساكي خلال حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا أن اليابان ضربت المثل للعالم في وحدة شعوب العالم لمواجهة البشرية لفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن 134 رياضيا من مصر وهي اكبر بعثة على مر التاريخ ، متقدما بخالص التاني لجميع الرياضية والمسؤولين لشعب مصر اجمع .



وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.



وقد حصل أحمد الجندي على فضية الخماسي الحديث، كأول مصري وافريقي يحقق ميدالية في هذه الرياضة، وسيف عيسي بطل التايكوندو والحاصل على الميدالية البرونزية، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة الرومانية والحاصل على برونزية وزن 67 كجم.

وبخلاف الثلاثي السابق، حصلت اللاعبة هداية ملاك لاعبة التايكوندو على الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما حصلت على نفس الميدالية في دورة ريو دي جانيرو 2016، وحصلت فريال عبدالعزيز على الميدالية الذهبية وجيانا فاروق على الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه في أول مرة تستضيف دورة ألعاب أولمبية منافسات هذه اللعبة القتالية.