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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد اليد يوافق على طلب جارسيا باروندو لتدريب نادي ميلسونجين الألماني

جارسيا باروندو
جارسيا باروندو

توصل اتحاد كرة اليد إلي اتفاق مع جارسيا باروندو للاستمرار مع المنتخب إلي جانب تدريب نادي ميلسونجين الألماني.

وعقد اتحاد اليد اجتماعا من باروندو لحسم موقفه وتم الموافقة على الجمع بين تدريب منتخب مصر وأحد الأندية الألمانية، وينتهى عقد باروندو مع منتخب اليد بنهاية شهر يونيو المقبل.

وعلى جانب آخر، أكد كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، أن الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب المصري، أفضل مدرب في العالم.

 

وقال هنداوي في تصريحات تلفزيونية: "بارندو هو أفضل مدرب في العالم في لعبة كرة اليد، فقد كان له دور كبير في تطور مستوى لاعبي مصر"، مضيفًا " المدرب باروندو استطاع أن يعلم اللاعبين كيفية مذاكرة المنتخبات وكشف الثغرات".

 

وأضاف هنداوي : "الجيل الحالي لمنتخب اليد قادر على استكمال المشوار ومواصلة سلسلة الإنجازات وتحقيق بطولات كبرى خلال السنوات القادمة".

 

يذكر أن منتخب اليد، احتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020، بعد خسارته أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي الألعاب الأولمبية.

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