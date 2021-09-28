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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المناطق الأثرية بمحافظة المنيا تستقبل وفودا سياحية من 3 دول أوروبية

وفود سياحية تزور
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا عدد من الوفود السياحية من دول" المانيا، فرنسا، اسبانيا " لزيارة المناطق الأثرية، والمعالم السياحية بالمحافظة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة، وتونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية، التي تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحاً أن المحافظة كانت قد اتخذت عدة خطوات حقيقية، لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي على الحركة السياحية بجميع بلدان العالم .

ووجه محافظ المنيا، بتكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة منها، " منطقة آثار الأشمونين - شمال غرب مركز ملوي - ومنطقة آثار بني حسن، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو مترا، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا، من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ" البقيع الثاني " لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية، تحتفل بيوم السياحة العالمى الـ41 هذا العام،  تحت شعار السياحة من أجل النمو الشامل، والغرض الأساسي منه هو زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات والشعوب، حيث جاء الاحتفال باليوم العالمي للسياحة،  بناءً على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة، في سبتمبر عام 1979، بتأسيس يوم عالمي للسياحة فى 27 سبتمبر من كل عام، وذلك ابتداءً من عام 1980، من أجل زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة .

 

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