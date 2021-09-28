أستاذ جهاز هضمي: جرثومة المعدة متواجدة لدى نصف سكان العالم

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بطب قصر العيني، إن جرثومة المعدة لم نعلم عنها شيء قبل عام 1982، مضيفا:" تم اكتشافها بالصدفة وتعتبر جرثومة وبكتريا تستوطن المعدة ".

وأضاف أشرف عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" جرثومة المعدة تسبب بعض المشاكل الصحية التي لم نكن نعلم أنها سبب في حدوثها ".

وتابع اشرف عمر :" نصف سكان العالم لديهم جرثومة المعدة، والجرثومة لها علاقة ببعض أمراض المعدة والتهاب المعدة وقرحة الاثنى عشر ولها علاقة بسرطان المعدة ".

وأكمل اشرف عمر : جرثومة المعدة قد تسبب سرطان للمعدة ونوع معين من سرطانات الغدد الليمفاوية ".

ولفت اشرف عمر :" جرثومة المعدة تنتقل بين الأفراد عن طريق الطعام والشراب والقبلات ويعتبر المكروب الأكثر انتشارا"، مضيفا:" لا توجد أعراض محددة لهاعلاقة مباشرة بجرثومة المعدة ولكنها قد تسبب انتفاخ وعسر هضم ".