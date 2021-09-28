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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللبان بطل دوري مستقبل وطن في الإسكندرية

نهائي دوري مستقبل
نهائي دوري مستقبل وطن في الإسكندرية

 

فاز فريق اللبان بدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الإسكندرية بعد تغلبه بنتيجة بثلاثة أهداف نظيفة على فريق العامرية ثان، وذلك في ختام فعاليات دوري مستقبل وطن في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب في الإسكندرية، وذلك في حضور عدد من قيادات الحزب من الأمانة المركزية، وأعضاء أمانة الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب النواب، إلى جانب عدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالإسكندرية، وعدد كبير من الجماهير.
وأقيمت المباراة على ملعب المدينة الشبابية بأبوقير، وعقب انتهاء المباراة، تم تسليم كأس البطولة، والجوائز المالية المخصصة للمركز الأول والثاني والثالث، والميداليات التذكارية، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية.

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وبهذه النتيجة تأهل فريقا اللبان والعامرية ثان لنهائيات دوري مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، فيما احتل فريق كرموز المركز الثالث.
وعلى هامش نهائي البطولة، أوضح النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظ، أن دوري مستقبل وطن يمثل قيمة إضافية للشباب لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، نظرًا لما تمثله الرياضة من قيم اخلاقية وتنافسية بالإضافة الي إلقاء الضوء على المواهب الرياضية الاسكندرية وتطويرها وفتح نوافذ للمواهب للانضمام للأندية الإسكندرية.
وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، إن الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن يأتي انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وذلك وفقًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.
حضر نهائي دوري مستقبل في الإسكندرية، عددًا من قيادات الامانة المركزية للحزب المهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية، والاستاذ محمد عمار أمين العمل الجماهيري، واللجنة المنظمة للدوري، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الإسكندرية، وعدد من القيادات الحزبية بالمحافظة.
يذكر ان حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أعلن انطلاق فعاليات الموسم الثالث من دوري حزب مستقبل وطن، اعتبارًا من 10 أغسطس تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم"، بمشاركة 353 فريقًا بجميع أقسام الإسكندرية، واستمرت المسابقة على مدارس شهر ونصف.

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