الزمالك: نحتاج للاستقرار وتعديل عقود الرعاية

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن القلعة البيضاء تحتاج للاستقرار وتعديل عقود الرعاية للمنافسة مع الكبار .

وأضاف المندوه في تصريحات تليفزيونية : كل دقيقة تمر علينا في النادي تواجهنا مشكلة جديدة تمنعنا من التطوير والتفكير بشكل إبداعي لتحسين صورة الأبيض .

وأكمل : رغم كل الظروف اري اننا نجحنا في مهمتنا بدليل تحقيق 6 بطولات خلال أربعة اشهر .

وأوضح : نحاول الحفاظ علي القوام الرئيسي لنادي الزمالك وتدعيمه بصفقات مميزة وهذا واضح للجميع منذ اول يوم عمل لنا .

وأردف : تواصلنا مع الأطراف التي لديها مشكلة مع النادي وحاولنا بكل جهدنا حل كل تلك الأمور لأننا نسعي لتجديد عقود 8 لاعبين حاليا في الفريق الأول .

واختتم حسام المندوه تصريحاته قائلا : الأطراف المتنازعة مع النادي لا ترغب في خوض نزاعات قضائية وتميل لتسوية الأمور .