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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد عشرات السنين.. السبب وراء اعتذار فاروق فلوكس لوالده على خشبة المسرح

صدى البلد

عمل بعدة أعمال فنية، الفنان القدير فاروق فلوكس، والد الفنان الشاب أحمد فلوكس، الذي بدأ مشواره الفني من خشبة مسرح الأزبكية، من خلال تمثيلية صامتة نالت إعجاب الجمهور.

حصل فاروق فلوكس من مواليد 21 يونيو 1940م، على بكالوريوس هندسة، عمل في السينما والمسرح والتلفزيون وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين. وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى. 

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اعتذار على خشبة المسرح

قدم الفنان فاروق فلوكس، الاعتذار لوالده لأنه غير اسمه السينمائي عندما احترف التمثيل واشتهر، ولم يذكر اسم والده في اسمه السينمائي، وقال فلوكس "أنا أعتذر لأبويا لأني لم أذكر اسمه في مشواري الفني".

وأضاف "فلوكس" بعد تكريمه في افتتاح المهرجان القومي للمسرح اليوم: "اسمي توفيق صالح مبارك من المنيا بني مزار"، وقال "والدي توفي وهو راض عني بالرغم من أنني لم أذكر اسمه".

من المسلسلات التي عمل بها

عمل الفنان القدير فاروق فلوكس في عدد من الاعمال الفنية ...

المسلسلات منها: "الزيني بركات"، "البراري والحامول"، رأفت الهجان ، دموع في عيون وقحه ، عائلة الحاج متولي

وفي مسرحيات "الواد سيد الشغال" و"خيل الحكومة"، و"سيدتي الجميلة".

الأفلام : الراقصة وسياسي

فوازير عمو فؤاد

احمد فلوكس 

احمد فلوكس

للفنان فاروق فلوكس، أبنه الممثل مصري أحمد فلوكس، الذي بدأ حياته الفنية في عام 2002 من خلال التلفزيون في دور صغير في مسلسل (رجل في زمن العولمة) مع الفنان صلاح السعدني، ثم شارك بعدها في عدة مسلسلات منها (العندليب، أولاد الشوارع، قضية رأي عام). 

حصل على أول بطولة سينمائية له مع المخرج هاني جرجس فوزي في فيلم (علاقات خاصة) في عام 2007، وقدم بعدها بضعة أفلام، ثم تفرغ تمامًا للتلفزيون وقدم عدة مسلسلات منها (أنا قلبي دليلي، الباطنية، العراف).

فاروق فلوكس مسرح الأزبكية المهرجان القومي للمسرح فوازير عمو فؤاد عائلة الحاج متولى احمد فلوكس

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