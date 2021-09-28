الرواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شركة الفرجاني تكشف عن وظائف جديدة لهذه المؤهلات.. فيديو

قال مصطفي الجندي مدير الموارد البشرية بشركة الفرجاني، إن جميع المؤهلات الدراسية والعلمية نوفر لهم فرص عمل في شركة الفرجاني ، مؤكدا ان الشركة تحتاج الي مديرين اقسام ومشرفين اقسام وكاشير وموظفين وسائقين طباخين.



وأضاف مصطفي الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مصر أحلى " المذاع علي قناه " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية وفاء طولان، أن هذه الوظائف متاحة بدون خبرة ونقوم بعمل دورات تدريبية لهم مشيرا الي ان الديبلومات والحاصلين علي الإعدادية يمكنهم العمل معنا .

وأوضح مصطفي الجندي، أن المرتبات تختلف من قطاع لآخر لدينا مؤكدا أن المرتبات تبدأ من 2800 جنيه ويصل إلى 7 أو 8 آلاف جنيه ولدينا 350 فرصة عمل متوفرة.