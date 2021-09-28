الزراعة تتابع أعمال رفع كفاءة محطة بحوث البساتين بقها وبرنامج تقاوي الخضر

قام د.عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول بزيارة محطة بحوث البساتين بقها لمتابعة جهود رفع كفاءة المحطة وتنفيذ تكليفات وزير الزراعة التي أصدرها خلال زيارته لها الاسبوع الماضي.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف كافة الجهود وتقديم الدعم الكامل للبرنامج الوطني لانتاج تقاوي بذور الخضر، وفي إطار متابعة زيارة السيد القصير وزير الزراعة لمحطة بحوث الخضر بقها .



وتجدر الاشارة إلي أن مساحة المحطة تبلغ ٤٢ فدان تحتوي على ١٢٠ صوبة زراعية بعضها تم تخصيصه لتجارب البرنامج الوطني لانتاج تقاوي بذور الخضر.



وأكد مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن عملية حصر الأصول ورفع كفاءتها مستمرةه لتحقيق أقصى استفاده ممكنه منها وعائد اقتصادي عادل ، مضيفا أن هذا الملف حقق نتائج غير مسبوقة.