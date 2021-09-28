إسلام عنان لموظفي الحكومة: إما التطعيم أو فحص pcr كل 3 أيام

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن نسبة تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا متناسبة عكسيا مع نسبة الوفيات، لافتاً إلى أن الإصابات عالية جدا في الموجة الرابعة، ولكن الوفيات أقل من 1% على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك تكليف من الوزراء بإلزام موظفي الجهات الحكومية بتلقي اللقاح أو إجراء تحليل pcr كل 3 أيام، ومن المقرر صدوره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن تلقي اللقاح ضروري لعودة الطلاب للمدارس والجامعات، مشيرا إلى أن التطبيق الالكتروني للكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح تم تطبيقه في جميع دول أوروبا، سيتم تطبيقه بالتنسيق بين وزارتي الصحة والاتصالات.

ولفت أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن تنفيذ التطبيق الالكتروني يعتبر إجراء مهم لابد من تنفيذه في أسرع وقت، وذلك بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية لمجابهة الفيروس.

