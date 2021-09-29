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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: تعيين 738 شابًا .. والتفتيش علي 1064 منشأة بالمنيا

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين  738  شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 4844 شاباً ، وتوفير 461 فرصة عمل.

 

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 13  دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 654 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة .

 

وقال وليد الإمام  مدير المديرية -في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أغسطس الماضى بالتفتيش على 480 منشأة  ، فضلا عن القيام بـ 11 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 154 محضراً سلامة وصحة مهنية و 11 حالة غلق إداري و17  ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 69 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

 

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 42 منحة مولود جديد بإجمالي 86 ألف جنيه ، و  14 منحة زواج بـ 42 ألف جنيه ، و 6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية  ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 16 عاملاً من المسجلين بالإدارة بإجمالي 39 ألفاً و 71 جنيهًا.

 

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1064 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3351 عاملاً ، كما تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، تمت إحالة 8 شكاوى منها للقضاء، و 9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة .

 

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة المنيا تعيين 738 شابا كعب العمل التدريب المهنى السلامة والصحة المهنية العمالة غير المنتظمة

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