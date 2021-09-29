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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة ميكروباص تصطدم بعدة مركبات بشارع النصر بالغردقة وتفر هاربة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تسببت سيارة ميكروباص ، في خسائر كبيرة لعدة سيارات ملاكي، أثناء تواجدها في منطقة "الباركينج"، أمام السوق السياحي القديم بمنطقة الدهار بالغردقة، وذلك بعد أن اصطدمت بالسيارات المتواجدة وفرت هاربة بشارع النصر.

فرت هاربة

وقال ميلاد ميخائيل، صاحب أحد السيارات المتضررة، إنهم فوجئوا بسيارة ميكروباص تسير بسرعة كبيرة وتصطدم بحوالي 5 سيارات كانت متوقفة في منطقة "الباركينج" بشارع النصر وفرت هاربة بعد أن أحدثت أضرار كبيرة بالسيارات، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ ضباط مباحث قسم ثان الغردقة الذين انتقلوا على الفور لمكان الواقعة وقاموا بتفريغ الكاميرات التي رصدت الحادث لتحديد السيارة.

الغردقة منطقة الدهار السوق السياحى اخبار الغردقة اخبار مصر اخبار المحافظات

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