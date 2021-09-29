للكبار والمراهقات.. كريم يعمل على صفاء ونضارة البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، إن كل فتاة بجميع الأعمار تهتم بصفاء ونقاء بشرتها، مما يساعدهم على وجود الكاريزما، لتظل ثقتنا قوية طوال العمر، ولا تهتز عند كبر السن، فيجب أن تعمل كل فتاة على تحفيز الكولاجين فى بشرتها وترطيب البشرة طوال الوقت، والطريق الوحيد لهذا الترطيب والنقاء هو كريم بينكى".

وأضافت "أبو السعود"، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية مي البحيري، أن مشكلة حب الشباب منتشرة للغاية بين الشباب ، وليست مقتصرة على سن المراهقة، ولكن يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية والسيدات وتناول الأطعمة السريعة الجاهزة يسبب هذه الأزمة التهاب الحبوب يتطلب استخدام مضاد حيوية للالتهابات بالتزامن مع كريم بينكى للحصول على نضارة وتقشير البشرة.

وطرحت شركة ميرتى ، 5 أنواع من الصابون الطبى يعمل على ترطيب عالى لاحتوائها على زيت زيتون ، زبدة الشيا وذلك لكافة أنواع البشرة وعلاج التصبغات .

وفي سياق أخر، لفتت الدكتورة دينا أبو السعود ، إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات، وهناك توصيل لجميع المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

وأوضحت أن الشركة لديها العديد من المنتجات، منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطرا ومرطبا وملمعا للجسم.