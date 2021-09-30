أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 30-9-2021

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، وذلك بحسب ختام تعاملات معظم البنوك العاملة في مصر، نهاية التعاملات المسائية الأربعاء.



وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي عند مستوى 15.68.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر - استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.64 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تراجعت أسعار العملة الأوروبية في البيع والشراء 2 - 4 قروش، ففي بنك مصر والأهلي 18.23 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.. كما تراجعت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي، لتسجل 18.25 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع.



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 18.28 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع.



وهبط الجنيه الإسترليني في الشراء والبيع "28 - 30 قروشا، ففي بنك مصر والبنك الأهلي سجل 21.12 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع الاسترليني ليسجل 21.14 جنية للشراء، و21.36 جنيه للبيع.



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.27 جنيه للشراء 21.45 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.17 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.



ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات .