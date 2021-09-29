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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض بواقع 4 جنيهات.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 29  سبتمبر 2021، إنخفاضا جديداً بواقع 4 جنيهات لكل جرام، بختام التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة بعد الارتفاع الذي شهدته في مستهل التعاملات اليوم، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي". 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 9- 2021 

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 871 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 762 جنيها لجرام الذهب الواحد .

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 653 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 508 جنيهات للجرام بتراجع 3 جنيهات فقط لكل جرام.

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أسعار الذهب اليوم 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 27,084 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,096 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  870,857 جنيه. 

الذهب 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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