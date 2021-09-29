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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تعلن إرسال أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

بولندا ترسل شحنات
بولندا ترسل شحنات لمصر

أعلنت الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، إرسال أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مصر.

 

وقالت الخارجية البولندية في تغريدة على تويتر: "غادرت شحنة لأكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا من وارسو إلى القاهرة".

 

واضافت: "إن التبرع باللقاحات لمصر هو تعبير عن التضامن مع شريك بولندي مهم في شمال إفريقيا".

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الصحة: استقبال 5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في مطار القاهرة

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 4 ملايين و424 ألفًا و400 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، اليوم الأربعاء بمطار القاهرة الدولي،  بمشاركة هيئة الشراء الموحد، وبالتعاون مع الحكومة الصينية،  في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استلام مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، أمس الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى 3 آلاف لتر من المواد الخام تكفي لتصنيع 4,6 ملايين جرعة، لافتًا إلى أن الشحنة تأتي ضمن 8 آلاف و600 لتر من المواد الخام، تستقبلهم مصر تباعاً على ثلاث شحنات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية.

 

وأشار "مجاهد" إلى أن جميع اللقاحات التي تصل مصر، حاصلة على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن شحنات اللقاح التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

لقاح فيروس كورونا سينوفارم منظمة الصحة العالمية مطار القاهرة الخارجية البولندية

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