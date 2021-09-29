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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: فتح باب التطوع المجاني للمدرسين لن يحل أزمة العجز في أعداد المعلمين

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك دوائر تعليمية رافضة وعاصية على التغيير وتطوير المنظومة التعليمية، وضد إجراءات وزارة التعليم لتطوير المنظومة، بالإضافة إلى دوائر تعليمية يخترقها الاخوان والسلفيين منذ سنوات.  

 

وأوضح إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأربعاء، أن تلك الدوائر تسبب تعطيل وتخريب لخطط تطوير المنظومة التعليمية والمحصلة إن التطوير من أعلى، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب استطلاع رأي الأحزاب ورموز الفكر والثقافة.

 

وتابع إبراهيم عيسى أن فتح باب التطوع المجاني للمدرسين بسبب العجز في الكوادر التعليمية على مبدأ يبقى كًل في مكانه، موضحًا أن هناك سياسة تعليمية جديدة لحل عجز المدرسين من خلال فتح باب التطوع للعمل بالمجان.

 

وتابع إبراهيم عيسى : إنه إعلان وجود عجز في هيئة التدريس المصري، وبالتالي هو عجز في السياسة وعجز في إيجاد حل وتجاهل الوزارة نسب العجز من الأساس، مؤكدًا أن فتح باب التطوع المجاني للمدرسين لن يحل أزمة العجز في أعداد المعلمين.

إبراهيم عيسى تطوير المنظومة التعليمية وزارة التعليم التطوع المجاني للمدرسين حديث القاهرة

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