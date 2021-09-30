"أقسم بالله لا علاقة لـ هاني أبو ريدة بتعيين شوقي غريب".. رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل

حسم أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكورة، الجدل حول علاقة هاني أبو ريدة بتعيين شوقي غريب، قائلاً: "أقسم بالله لم يتدخل هاني أبو ريدة من قريب أو من بعيد حول هذا الأمر.. الحوار كان بيني وبين شوقي غريب نفسه والمدير الفني فقط".

وأضاف أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر حققت الميدالية البرونزية مرة واحدة على مدار التاريخ، بقيادة الكابتن شوقي غريب.

ونوه رئيس اتحاد الكورة، أن صاحب الخبرة في الشهور الأخيرة، والمتابع للاعبين والأجيال الجديدة والقديمة هو هاني أبو ريدة، مشيراً إلى أن عقد شوقي غريب ينتهي بمجرد انتهاء الدورة الأوليمبية.

وتابع أحمد مجاهد، أن الفريق الحالي هو فريق جديد ولكن مدير فني مشترك في المرحلتين.