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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماذا قالت أم كلثوم لصلاح عبد الله؟

صدى البلد

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر صلاح عبد الله في الصورة بصورة مركبة مع الفنان أم كلثوم، وعلق قائلا:"السِت قالتلي إيه؟!: بُصْ ياعم صلاح، جددت حبك ليه بعد الفؤاد ما ارتاح، حرام عليك خليه غافل عن اللي راح#حاضر_ياسِت".

 

وكشف الفنان صلاح عبد الله عن دورة في مسلسل شقة 6، قائلا: “أقدم دور رجل عجوز خرج علي المعاش منذ زمن بعيد وتظهر عليه الطيبة والغلب ولا يستطيع الكلام”.

 

وأضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن"، أن هذا الرجل العجوز يكتشف بعد ذلك انه رجل طماع ويلجأ إلى السحر والشعوذة للوصول إلى الآثار.

 

وأشار إلى أن تجارة الأثار والبحث عنها أصبحت ظاهرة الأن في المجتمع وهي تؤدي إلى أذى للناس وموتهم .

 

طرحت منصة شاهد صباح اليوم  الحلقة 14 من مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

 

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبى دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.


وشهدت أحداث الحلقة الـ 14 العديد من الأحداث منها اكتشاف أن صلاح عبد الله يعمل نفقا بين غرفته وشقة بطلة العمل روبي حتى يثير الرعب في نفسها مما يجعلها تترك الشقة التي كانت ملكا له .

 

كما كشف الأحداث قيامه بقتل ممدوح زوج صباح ( سما إبراهيم )  أثناء مشاجرته مع حمزة العلي ، وجعله يعتقد أن الأخير هو من قام بقتله.

رمضان بطل انستجرام صلاح عبد الله التواصل الاجتماعي الفنانة روبي مسلسل شقة 6 مسلسلات 2021 برنامج

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