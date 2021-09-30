عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

توقعات بارتفاع الأسعار خلال 6 أشهر| هل تتأثر مصر بأزمة الغاز في أوروبا؟

أرشيفية
أرشيفية

تواصل أسعار الغاز اليوم الخميس، في الارتفاع، بعدما بدأت موجة جنون أسعار الغاز، من الثلاثاء الماضي، حيث تجاوز سعر الغاز اليوم 1070 دولار لكل ألف متر مكعب، بعدما كان 1000 دولار لكل ألف متر مكعب الثلاثاء الماضي، وتعتبر تلك الأسعار مستويات تاريخية يسجلها الوقود الأزرق.

 

وأوضح مؤشر TTF الهولندي، ويعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعا، تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم مستوى 1100 دولارا لكل ألف متر مكعب، وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

 

وكان قد حذر خبراء في مجال الطاقة من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وأكدوا أن تلك الزيادة ترجع إلى عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا، وبداية فصل الشتاء.

أما عن أسباب تلك القفزات المستمرة، فأكد الخبراء أن ذلك يرجع إلى انخفاض مخزونات الغاز في أوروبا، كما أن فصل الشتاء يقترب بسرعة، متوقعين أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي – 2" في استقرار أسعار الغاز.

أسباب متراكمة للأزمة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الغاز، عديدة ومتراكمة، موضحا أن سبب الأزمة ليس نضوبا في حقول الغاز، وإنما الأزمة بدأت منذ الهبوط في تخزين الغاز من بداية أزمة كورونا عام 2019، وادت تلك الفترة إلى انخفاض أحجام التخزين في أوروبا، وبالتالي مع دخول الشتاء، وإعادة فتح المصانع مع  بعد كورونا، أوشكت أوروبا على استهلاك الكميات الموجودة، وأصبح هناك تأخير في وصول الامدادات.

تفاقم أزمة أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا وآسيا (تقرير تليفزيونى)

جنون الأسعار .. لهذا السبب مصر تستفيد من أزمة الغاز في أوروبا

وأضاف النحاس خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثيره أيضا في أزمة الغاز، و أحدث خلخلة في المشهد العام في نقل الغاز وتخزينه وغيره في أوروبا، بجانب أيضا أنه في آسيا وتحديدا في الصين، كان هناك تنامي كبير لاستهلاك الكهرباء، التي تعتمد على الغاز، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التنقيب على العملات المشفرة، وهو ما يستهلك كمية كبيرة من الطاقة، لذلك اتجهت الصين إلى عدم تقنين العملات الالكترونية، وهناك العديد من الدول التي اتبعتها في هذا الشأن في جنوب شرق آسيا.

وأوضح أيضا أن موسم الصيف والتغيرات المناخية، أثرت بشكل كبير على استهلاك كميات كبيرة من الغاز، في محطات الكهرباء، بجانب بعد انتهاء أزمة كورونا تدريجيا بدأن المصانع في العودة والاعتماد على الغاز بشكل طبيعي، وبالتالي أثرت كل تلك الأزمات في كمية مخزون الغاز، مؤكدا أنه في حال عدم تدارك الأمر بسرعة سوف تؤثر على أسعار كل شئ من وأبرزها الحاصلات الزراعية، وبالتالي فإن الأزمة ستطال العالم كله.

امتداد الأزمة لعامين

وشدد على أن أزمة الغاز الحالية سوف يعاني منها العالم خلال أعوام 2022، و 2023، وهي ليست أزمة نضوب وإنما قلة في المخزون فقط، وأن الزيادة ليست تضخم، لأنه معلوم قيمتها، وتختلف التأثيرات من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن خلال شهر أكتوبر الجاري ستحدد سياسات الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة العالمية وذلك لأن خلال شهر أكتوبر هناك لجنة تسعير وهي المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود طبقا للمعادلة العالمية، بمعنى أنه يمكن أن يحصل ارتفاع في الأسعار في الشارع  المصري، لأننا في حالة قفزات سريعة في أسعار الغاز، وأن تلك المعادلة هي التي ستحدد الزيادة.

ترتيب الأولويات في مصر

ولفت إلى أننا أمام مشكلة هل يمكن أن تؤثر أزمة الغاز العالمية على المواطن المصري، وعلى المستثمر وعلى الدولة، كل تلك الأسئلة ستحدد إجاباتها طبقا لتعامل الحكومة المصرية، وأن أي قرار في زيادة أسعار الغاز سيؤثر على أسعار كل شئ سواء الحاصلات الزراعية، والكهرباء، لأن محطات التوليد تعتمد على الغاز.

واختتم قائلا: "إننا في حالة ننتظر فيها كيف سيتم صنع القرار، وكيف سيتم ترتيب أولويات الشارع المصري بالنسبة للمواطنين ومحطات الكهرباء، والشركات والمستثمرين الذين يعتمدون على الغاز في صناعاتهم، وأن لجنة التسعير هي التي ستحدد التسعرية في النهاية".

الغاز أسعار الغاز أزمة الغاز مصر اوروبا زيادة أسعار الغاز

موضوعات متعلقة

تفاقم أزمة أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا وآسيا (تقرير تليفزيونى)

جنون الأسعار .. لهذا السبب مصر تستفيد من أزمة الغاز في أوروبا

مستويات تاريخية.. أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود بشكل فج

ترشيحاتنا

نشرة مرور الجيزة.. كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو وكوبري 6 أكتوبر

حقيقة اعتذار شوقي غريب عن قيادة المنتخب الأوليمبي.. خاص

في غضون 5 أشهر.. ثاني زيارة لوزير الخارجية الكويتي للجزائر ما السبب؟

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلي 200 ألف جنيه

أبي أحمد يتحدي العالم... إثيوبيا تطرد 7 مسئولين إنسانيين بالأمم المتحدة

توقعات بارتفاع الأسعار خلال 6 أشهر| هل تتأثر مصر بأزمة الغاز في أوروبا؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

الأبيض إشارة للالتهابات الكبد.. طبيب يوضح الحالة الصحية من لون الأظافر

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

فيديو

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ