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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عكاشة يكشف أهمية زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لـ مصر

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،  تعليقا على  زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لمصر ولقائه بالرئيس السيسي، إن  وجود مستشار الأمن القومي الأمريكي في المنطقة  وزيارته لعواصم دول المنطقة وفي مقدمتها مصر أمر له دلالة كبيرة.

وأضاف  خالد عكاشة في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، أنه هناك حالة  من الزخم في العلاقات المصرية الأمريكية ".

وتابع خالد عكاشة :"  أكثر من قيادة عسكرية أمريكية  تزور مصر مؤخرا بما يشير إلى أن الزخم يعكس رغبة مصر وأمريكا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين".

وأكمل  عكاشة :" هناك توافق بين مصر وأمريكا في رؤى كثيرة،  وأمريكا تستمع إلى رؤية  مصر حول قضايا المنطقة الساخنة ومنها ليبيا وملف سد النهضة والقضية الفلسطينية ".

ولفت خالد عكاشة :" هناك رغبة من أمريكا للتعاون مع مصر، وتبني وجهة النظر المصرية في مختلف القضايا الإقليمية ".

خالد عكاشة مصر أمريكا الأمن القومي اخبار التوك شو

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