روتين للعناية بالشعر قبل الزفاف للعريس



يوم زفاف اي شخص يوم عظيم للعريس أيضًا ، ومثل العروس ، يحتاج أيضًا إلى بعض التدليل ليشعر بخصوصية إضافية وتجديد شبابه.

فأن معظم الرجال لا يفكرون في شعرهم حتى يبدأوا في فقدانه.

إذا كنت تعتني ببشرتك وجسمك ، فقد حان الوقت أيضًا للاستثمار في روتين العناية بالشعر

تسردindian express بعض النصائح للعريس ليبدو في أفضل حالاتهم في يومهم الكبير ، مقسمة إلى جداول زمنية

دهن شعرك بالزيت سيساعد ذلك على تقوية جذورك وجعل شعرك أكثر صحة. التدليك بالزيت الساخن مرة واحدة في الأسبوع سيفعل المعجزات.

استثمر في شامبو طبيعي ولطيف لا يحتوي على البارابين أو الكبريتات ويمنع الشعر من أن يبدو باهتًا وهشًا وضعيفًا. يميل الرجال إلى تراكم فروة الرأس أكثر من النساء مما يسبب قشرة الرأس. استثمر في شامبو عالي الجودة قبل شهر على الأقل من الزفاف.

* ابدأي باستخدام البلسم بعد كل غسلة للشعر لحماية شعرك من التلف. مع مرور الوقت ، سيبدو شعرك رطبًا وأقوى وأكثر لمعانًا.

اختر تصفيفة الشعر التي ترضي وجهك. لا تجربي أي شيء جذري مثل لون الشعر العالي أو حلاقة الشعر العصرية قبل الزفاف مباشرة. اطلب منتجات الشعر مثل الشمع والموس وما إلى ذلك لجعل تسريحة شعرك تبدو أفضل.

* استخدمي مصل الشعر بعد الشامبو والبلسم لأنه يغذي شعرك ويجعله يبدو أكثر لمعاناً.

* احصلي على سبا للشعر مرة واحدة في الأسبوع ، قبل شهر من الزفاف

قبل أسبوع من الزفاف

* احصل على حلاقك لقص شعرك. هذا مجرد نوع من اللمسة. في حالة حدوث خطأ ما ، فقد نما شعرك أو إذا كنت تريد التحكم في الضرر.

* استخدمي قناع الشعر قبل يومين أو ثلاثة أيام فقط من يومك الكبير. لن يكون لديك الوقت لذلك في يوم زفافك.

* احصلي على تدليك بالزيت الساخن قبل أسبوع من زفافك. فهو لن يريحك فحسب ، بل سيحافظ أيضًا على الجفاف والتجعد بعيدًا.