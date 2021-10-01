عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روتين للعناية بالشعر قبل الزفاف للعريس

صدى البلد


يوم زفاف اي شخص يوم عظيم للعريس أيضًا ، ومثل العروس ، يحتاج أيضًا إلى بعض التدليل ليشعر بخصوصية إضافية وتجديد شبابه. 

 

 فأن معظم الرجال لا يفكرون في شعرهم حتى يبدأوا في فقدانه.

 إذا كنت تعتني ببشرتك وجسمك ، فقد حان الوقت أيضًا للاستثمار في روتين العناية بالشعر 

تسردindian express بعض النصائح للعريس ليبدو في أفضل حالاتهم في يومهم الكبير ، مقسمة إلى جداول زمنية 

 

دهن شعرك بالزيت سيساعد ذلك على تقوية جذورك وجعل شعرك أكثر صحة. التدليك بالزيت الساخن مرة واحدة في الأسبوع سيفعل المعجزات.

استثمر في شامبو طبيعي ولطيف لا يحتوي على البارابين أو الكبريتات ويمنع الشعر من أن يبدو باهتًا وهشًا وضعيفًا. يميل الرجال إلى تراكم فروة الرأس أكثر من النساء مما يسبب قشرة الرأس. استثمر في شامبو عالي الجودة قبل شهر على الأقل من الزفاف.

* ابدأي باستخدام البلسم بعد كل غسلة للشعر لحماية شعرك من التلف. مع مرور الوقت ، سيبدو شعرك رطبًا وأقوى وأكثر لمعانًا.

 

اختر تصفيفة الشعر التي ترضي وجهك. لا تجربي أي شيء جذري مثل لون الشعر العالي أو حلاقة الشعر العصرية قبل الزفاف مباشرة. اطلب منتجات الشعر مثل الشمع والموس وما إلى ذلك لجعل تسريحة شعرك تبدو أفضل.

* استخدمي مصل الشعر بعد الشامبو والبلسم لأنه يغذي شعرك ويجعله يبدو أكثر لمعاناً.

* احصلي على سبا للشعر مرة واحدة في الأسبوع ، قبل شهر من الزفاف

 

قبل أسبوع من الزفاف

* احصل على حلاقك لقص شعرك. هذا مجرد نوع من اللمسة. في حالة حدوث خطأ ما ، فقد نما شعرك أو إذا كنت تريد التحكم في الضرر.

* استخدمي قناع الشعر قبل يومين أو ثلاثة أيام فقط من يومك الكبير. لن يكون لديك الوقت لذلك في يوم زفافك.

* احصلي على تدليك بالزيت الساخن قبل أسبوع من زفافك. فهو لن يريحك فحسب ، بل سيحافظ أيضًا على الجفاف والتجعد بعيدًا.

العروس الشعر تسريحة شعر روتين العناية بالشعر عناية بالشعر

ترشيحاتنا

مجلس النواب يبدأ أولى جلسات دور الانعقاد الثاني غدا

ذكرى المولد النبوي.. 11 موطنا للصلاة على النبي محمد لا تغفلها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021 .. والقنوات الناقلة

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

في أول اختبار لكيروش.. أرقام قياسية لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا

ما السنن المستحب فعلها يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

حكاية السهرة.. كيف بدأت قصة أغنية قل للمليحة في الخمار الأسود؟

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ