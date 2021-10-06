عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر أودي A4 موديل 2012 | صور

سوق المستعمل.. سعر
سوق المستعمل.. سعر أودي A4 موديل 2012

تلقي شركة أودي الألمانية قبولاً واسعاً بين مستهلكى السوق المصري خاصةً المستعمل منه، من خلال إصدارات متعددة و مميزة بسعر أقل قياساً بسعر الجديد منها، و من بين أبرز سياراتها جاءت أودي A4 موديل 2012.

 

حصلت السيارة أودي A4 موديل 2012 على  محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي تيربو تشارج، يستطيع ان يولد قوة قدرها 162حصان،  وعزم الدوران 275 نيوتن.متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ 7 سرعات.

زودت السيارة أودي A4 بكاسيت راديو CD، شاشة بقياس 12 بوصة، سنسور بارك لأصطفاف السيارة، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ومقود رياضي جديد متعدد الوظائف ونظام ملاحة، مخرج كهرباء 12 فولت، عدادات ديجيتال.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، و مرايات جانبية كهربائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة و 18 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، و تكييف هواء متعدد المناطق.

دعمت سيارة أودي بمجموعة نت المواصفات القياسية، منها خاصية متابعة ضغط الاطارات، و فرامل يد كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائة مع برامج المكابح المتطورة، و حزمة من وسائل الرافهية و التحكم.

تتراوح أسعار أودي A4 موديل 2012  في سوق المستعمل من 260 ألف إلي 320 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

أودي سوق المستعمل اودي A4 أودي A4 موديل 2012 شركة أودي الألمانية

موضوعات متعلقة

مقارنة بين نيسان سنترا وأم جي 6 موديل 2022 |صور

سوق المستعمل.. سعر هيونداي توسان موديل 2016

أسعار ومواصفات مرسيدس GLA 200 موديل 2022

سوق المستعمل.. سعر ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015

لعشاق السرعة.. سعر ومواصفات نيسان GTR موديل 2021 بالإمارات

باقة 5 آلاف دينار كويتي.. سعر ومواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021

مقارنة بين فولكس فاجن باسات وبيجو 508 موديل 2021 | صور

سعر ومواصفات كاديلاك XT4 موديل 2021 في الكويت

ترشيحاتنا

لمسة وفاء.. فيلم تسجيلي عن المشير حسين طنطاوي في احتفالات القوت المسلحة

ينافس على لقب جديد .. جوائز محمد صلاح قاريًا وعالميًا

مدحت شلبي معلقاً علي مباراة مصر وليبيا في أون سبورت

بـ 10 أهداف.. مصطفى محمد يكسر رقم أحمد بلال في الدوري التركي

الجبلى رئيسا لزراعة الشيوخ ومنتصر رئيسا للجنة الدفاع وسعيد للإسكان

الإمارات تعتمد لقاح الجرعة الواحدة من سبوتنيك لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء سمير فرج يروى موقفا للرئيس السيسي عندما كان ملازم أول بالجيش

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ضد برشلونة فى كأس العالم للأندية لليد اليوم

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. اليوم آخر موعد لغلق باب «تقليل الاغتراب»

شوبير : هناك حالة من القلق فى الأهلي بسبب موسيمانى

علاقات النجوم مع أبنائهم.. عمرو دياب لا يصرف على ابنته.. وضرب فنانة معروفة من ابنها

المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك يكشف مفاجأة في قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور

كان لي حظ الخدمة معه .. السيسي يوجه التحية للواء سامى فرج | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

فيديو

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

اﻟﻤﺰﻳﺪ