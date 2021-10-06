سوق المستعمل.. سعر أودي A4 موديل 2012 | صور

تلقي شركة أودي الألمانية قبولاً واسعاً بين مستهلكى السوق المصري خاصةً المستعمل منه، من خلال إصدارات متعددة و مميزة بسعر أقل قياساً بسعر الجديد منها، و من بين أبرز سياراتها جاءت أودي A4 موديل 2012.

حصلت السيارة أودي A4 موديل 2012 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي تيربو تشارج، يستطيع ان يولد قوة قدرها 162حصان، وعزم الدوران 275 نيوتن.متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ 7 سرعات.

زودت السيارة أودي A4 بكاسيت راديو CD، شاشة بقياس 12 بوصة، سنسور بارك لأصطفاف السيارة، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ومقود رياضي جديد متعدد الوظائف ونظام ملاحة، مخرج كهرباء 12 فولت، عدادات ديجيتال.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، و مرايات جانبية كهربائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة و 18 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، و تكييف هواء متعدد المناطق.

دعمت سيارة أودي بمجموعة نت المواصفات القياسية، منها خاصية متابعة ضغط الاطارات، و فرامل يد كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائة مع برامج المكابح المتطورة، و حزمة من وسائل الرافهية و التحكم.

تتراوح أسعار أودي A4 موديل 2012 في سوق المستعمل من 260 ألف إلي 320 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.