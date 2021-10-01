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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتبرع بأعضائي بدل ما ياكلها الدود.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريح جديد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن استعدادها لتقديم فيلم تحت عنوان "بنات صابرة"، وذلك خلال حفل إطلاق كتاب “أعداء مصر الخمسة” للمستشار أمير رمزي، والذي أقيم في قصر عابدين بالقاهرة، وسط حضور نخبة من الشخصيات العامة والفنانين والمثقفين والصحفيين.

 

وأكدت إلهام شاهين، أن الفيلم سيكون مستوحى مما تناوله وقدمه كتاب “أعداء مصر الخمسة” من تحديات تواجهها مصر؛ نتيجة تراكم العديد من الأزمات المجتمعية.

 

وشددت الفنانة إلهام شاهين على ضرورة إنشاء “بنك للأعضاء البشرية” في مصر، مثل “بنك القرنية”، والذي كان موجودًا في عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وساعد الكثير من المواطنين.

 

واختتمت إلهام شاهين: "لا بد أن نتبرع بأعضائنا لأي إنسان؛ بدل ما ياكلها الدود".

 

و أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل إطلاق وتوقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، وذلك بقصر عابدين بالقاهرة، بحضور نخبة من الوزراء والكتاب والمثقفين والشخصيات العامة والإعلاميين.

 

حضور الحفل


حضر حفل الإطلاق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب نائبا عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.


وحضر الحفل الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي شريف عامر، والكاتبة فاطمة ناعوت، والفنانين لطفي لبيب، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، ولبلبة، وغيرهم.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين بنات صابرة كتاب أعداء مصر الخمسة أمير رمزي

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