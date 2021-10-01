6 مرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة

يمر نادي برشلونة الإسباني بأسوأ فتراته مع الهولندي رونالد كومان، فالفريق يعاني خاصة بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

البارسا تعادل في ٣ مباريات بالليجا، فيما خسر أول جولتين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لتكتب كتيبة رونالد كومان واحدة من أسوأ البدايات للفريق منذ بداية القرن الحالي على أقل تقدير.

وفي هذا التقرير، نستعرض 6 مرشحين لخلافة كومان في تدريب برشلونة

أندريه بيرلو

مدرب يوفنتوس السابق، واللاعب الأسطوري لإيطاليا، مرشح لخلافة كومان.

التقارير الصحفية تشير إلى أن بيرلو هو أقرب المرشحين لخلافة كومان، وهو الخيار المفضل لخوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

بيرلو لم يحقق النجاح مع يوفنتوس، ففشل الفريق في تحقيق الدوري الإيطالي معه، وتأهل بأعجوبة لدوري أبطال أوروبا، لكن لابورتا يراهن عليه وربما يخلف كومان في تدريب الفريق.

أنطونيو كونتي

المدير الفني السابق لإنتر، توج مع فريقه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكنه رحل بسبب انهيار مشروع الفريق بسبب أزمة مالية.

كونتي يبدو بعيدًا عن تدريب البارسا، لكنه يظل أقوى الخيارات المطروحة لخلافة كومان.

تين هاج

مدرب أياكس الهولندي، خيار مطروح بقوة لخلافة كومان، بسبب أسلوب لعبه الشبيه بالأسلوب الجمالي المعتاد للبارسا، ونجاحاته مع فريق أمستردام.

وتعد أبرز نجاحات تين هاج قيادته أياكس للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

جاياردو

يُعد جاياردو، المدير الفني لفريق ريفير بليت الأرجنتني، من أبرز المرشحين لخلافة كومان في تدريب برشلونة.

اسم جاياردو ارتبط بتدريب برشلونة قبل التعاقد مع كومان بعد تحقيقه بطولة كأس ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز.

روبيرتو مارتينيز

المدير الفني الإسباني لمنتخب بلجيكا، مرشح منذ فترة لتدريب برشلونة.

مارتينيز نفى اليوم تواصل برشلونة معه لتدريب الفريق، لكنه أكد بأنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل، لكنه أكد أنه يرغب في إكمال مدة عقده مع منتخب بلجيكا.

تشافي هيرنانديز

المدير الفني لنادي السد القطري، وأسطورة الفريق الكتالوني، مرشح فوق العادة لتدريب البارسا.

تشافي يرتبط بعقد مع السد القطري، لكنه وضع بندًا يسمح له بالرحيل عن الفريق، إن كانت الوجهة تدريب برشلونة.