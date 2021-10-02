احتفالات بنادي بلدية المحلة بفوزالشامي وقائمة ائتلاف بمقاعد مجلس الإدارة ..صور وفيديو

احتفل الألاف من أعضاء الجمعية العمومية بنادي بلدية المحلة بإعلان اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس الإدارة بالنادي بفوز المحاسب مصطفي محمود عبد السميع الشامي بمقعد الرئيس واكتساح أعضاء قائمة "إئتلاف" على مقاعد مجلس إدارة النادي .

تضمنت القائمه النهائية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد كل من "مصطفي الشامي رئيسا والدكتور إبراهيم السكري نائب الرئيس والمحاسب عمرو البنا أمين الصندوق وأعضاء فوق وتحت السن كل من أحمد طه ومحمد فريد والدكتور علاء الطحان والمهندس حسام حسن وشريف كنان والدكتور محمد عوض والمحاسب محمود عبد القادر ".

خصصت مديرية أمن الغربية بالمدرعات ودوريات الشرطة بمحيط أسوار نادي بلدية المحلة بموجب التنسيق الكامل مع الهيئه القضائية من المستشارين المشرفين علي إدارة لجان الانتخاب فضلا عن إقامة سرادق التصويت مدعم بكاميرات مراقبة وطاقم إدارة تابع لمديرية الشباب والرياضة للوقوف علي سير علي عملية التصويت .

أعلنت مديرية الشباب والرياضة تقسيم لجان التصويت إلي 30 لجنة تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 34 قاض بينهم أساسي واحتياطي .

وجدير بالذكر تجمع أعداد كبيرة من أنصار ومؤيدي المرشحين بساحات بعيدة عن موقع التصويت المحدد داخل سرادق دشن باستاد نادي بلدية المحلة في ظل حالة من الانتظام حرصت عليها الأسر والعائلات من أعضاء الجمعية العمومية للخروج بمشهد إيجابي وحضاري يكفل الحفاظ علي إسم نادي بلدية المحلة الملكي.

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