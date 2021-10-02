الزمالك يعلن عن أوراق مطلوبة للمرشحين فى انتخابات النادي .. تعرف عليها

كشف مسؤولو نادي الزمالك عن الأوراق المطلوبة من قبل المرشحين لانتخابات النادي الأبيض لانتخاب مجلس إدارة جديدة في شهر نوفمبر المقبل.

وتتضمن الأوراق المطلوبة: شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصحيفة حالة جنائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر حتى فتح باب الترشح، وشهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل منها، وصورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليه ما لم يقدم طلب الترشح بتوكيل خاص.

كما يودع أصل وصورة كارنيه العضوية 2020/2021 وايصال سداد قيمة أخر تجديد سنوي، وشهادة بالموقف من التجنيد أو صورة طبق الأصل منها، واستمارة طلب الترشح مستوفاة وتوقع من مقدمها أمام لجنة تلقي الطلبات، وايصال سداد الرسوم المقرر حسب الأحوال ووفقا للائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

ويبدأ اليوم السبت نادي الزمالك في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة، ولمدة سبعة أيام متتالية اعتبارا من اليوم ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

صراع المرشحين في نادي الزمالك

يشهد محيط نادي الزمالك ، حاليا صراعا قويا بين المرشحين لانتخابات النادي، عقب إعلان إدارة الزمالك عن فتح باب الترشح بداية من السبت لمدة اسبوع ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات هذه المرة إقبالا غير مسبوق من المرشحين والأعضاء.

وشهدت الأجواء العديد من الأسماء البارزة، على رأسها خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، الذي ألمح إلى نيته خوض السباق الانتخابي على مقعد الرئاسة، واللواء أحمد سليمان ، وكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، والمنتج مدحت العدل، والمحامي عمر هريدي مع وجود بعض الأسماء الأخرى مثل، السيد مصطفى بدوي، هاني شكري، داليا خورشيد، عمرو الجنايني، هاني بيرزي، هشام يكن ومصطفى سيف العماري وهشام نصر إبراهيم وأحمد هاني زاده ، ورجل الأعمال محمد طارق تحت السن ، والرائد محمود الشوربجي ،ورجل الأعمال محمد رحمي والصحفي صبحي عبد السلام .



فيما كشف حسين ياسر المحمدي عن موقفه من انتخابات الزمالك القادمة ، قائلا ، لا أفكر في هذا الأمر حاليا ، بل أحرص على الحصول على دورات تدريبية الاتجاه لمجال التدريب في كرة القدم ، ولا أضع في حساباتي في هذه الفترة الجانب الإداري .

يأتي هذا فيما ناشدت إدارة نادي الزمالك جميع الأعضاء بسرعة التوجه إلى إدارة الاشتراكات لسداد قيمة الاشتراك السنوى قبل يوم 30 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه أعلن الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن أي عضو سيكون عليه مستحقات مالية لن يكون له حق التصويت في الانتخابات المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي خلال هذه الفترة والتي من المقرر أن تجرى عليها الانتخابات.

وأوضح المندوه أنه بخصوص مستحقات القيمة المضافة فإن ادارة النادي تنتظر رأي الجهة الادارية في هذا الشأن حول ما إذا كان العضو الذي لم يدفع أو تم تقسيط القيمة المضافة يحق له التصويت في الانتخابات أم لا.



