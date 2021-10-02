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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة البريميرليج.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي قبل مواجهة الغد

محمد - صلاح
محمد - صلاح

يخوض غدا الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب الأنفيلد فريق ليفربول الإنجليزي مباراة قوية أمام نظيره فريق مانشستر سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

 

ويسعى رفقاء محمد صلاح إلى توسيع الفارق مع أبناء كتيبة بيب جوارديولا مدرب السيتي بعد تصدر ترتيب جدول دوري البريمير ليغ الإنجليزي.

 

مواجهات الريدز والسيتي دائما ما تتسم بالندية والقوة والحساسية وعادة ما تتحدد على إثر نتيجة اللقاء مصير متصدر المسابقة المحلية.

 

صدى البلد يستعرض مواجهات بين فريقي الريدز ومانشستر سيتي على مدار تاريخ مباريات الفريقين في وقت سابق من عمر مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

 

خاض فريقا ليفربول الذى يقوده حاليا الألماني يورجن كلوب 187 مباراة بمختلف المسابقات استطاع خلالها فريق الريدز تحقيق الانتصار في 90 مباراة.

 

بينما تمكن فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا من تحقيق الفوز على ليفربول في 48 مباراة وتعادلت الكفة بين الفريقين في 49 مباراة.

 

استطاع لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل 327 هدفا فى مرمى شباك المنافس بينما سجل مانشستر سيتي 249 هدفا في شباك ليفربول.

 

55 انتصار بـ الأنفيلد

 

على ملعب الأنفيلد واجه فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي في 92 مباراة فاز الريدز خلالها في 55 مباراة وخسر في 15 لقاء وكان التعادل سيد الموقف في 22 مباراة جمعت بين الفريقين.

 

استطاع أن يسجل فريق ليفربول 191 هدفا فى مرمى مانشستر سيتي فيما استقبلت شباكه 113 هدفا و في ملعب الاتحاد كان أيضا التفوق لفريق ليفربول الإنجليزي حيث التقى الفريقين في 93 مباراة استطاع فريق مانشستر سيتي خلالها في تحقيق الانتصار في 33 مباراة وخسر في 35 مباراة.

 

بينما تعادل الفريقين في 25 مباراة، وتمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تسجيل 134 هدفا فى شباك نظيره فريق ليفربول واستقبلت شباكه 134 هدفا أيضا.

 

في الدوري الانجليزي فقط كانت الغلبة أيضا لفريق ليفربول حيث تقابل الفريقين في 166 مباراة انتهت 79 منها بانتصار ليفربول فيما حقق مانشستر سيتي 45 انتصار وتعادل الفريقان في 42 مباراة بينهما.


 


 

الأنفيلد ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي محمد صلاح جوارديولا يورجن كلوب

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